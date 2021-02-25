اختطاف 8 عمال إغاثة من منظمة أطباء بلا حدود في وسط مالي

اختطف مسلحون مجهولون ثمانية أشخاص من مالي، يعملون في مجال الإغاثة من منظمة أطباء بلا حدود في وسط البلاد.وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس أن الخاطفين اطلقوا سراح أربعة نساء بعد اختطافهم ولا يزال مصير الرجال الأربعة المختطفين مجهولًا حتى الآن.ولم يذكر الراديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.