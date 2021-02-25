رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

4 قطاعات تصعد بمؤشرات بورصة دبي بمستهل التعاملات

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:38 ص
بورصة دبي
بورصة دبي
اكرم عمران
طباعة
صعدت أسهم 4 قطاعات رئيسية ببورصة دبي لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس- آخر تعاملات الأسبوع - ما انعكس بالتبعية على أداء مؤشرات السوق التى شهدت ارتفاعا واضحا بلغت نسبته 1.14% رابحًا 28.72 نقطة ليصل إلى مستوى 2536.52 نقطة.

وبلغ حجم التداول 40.2 مليون سهم محققة ما قيمته 54.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 782 صفقة لعدد 28 سهمًا، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 2%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.73%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.96%، ثم قطاعي العقارات والاتصالات بنسبة 0.76%، 0.75%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.

وقفز 21 سهمًا ببورصة دبي، بمستهل جلسة الخميس، على رأسها سهم مجموعة الاستثمار القابضة بنسبة 10.76%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.74%، وتراجعت 3 أسهم على رأسها سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 4.79%، ثم سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.03%، فيما تصدر سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 2.1 مليون ورقة بقيمة 14 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.75%.

في سياق متصل أعلن مصرف الإمارات الإسلامي، نتائج اجتماع الجمعية العمومية الخامس والأربعين، وعقدت أمس الأربعاء، وتمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في المصرف، وتمت الموافقة عليهم من قبل المصرف المركزي.

في السياق ذاته أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، نتائج اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر، وعقدت أمس الأربعاء، وتمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في المصرف، وتمت الموافقة عليهم من قبل المصرف المركزي، والموافقة على توزيع أرباح نقدية بمقدر (0.40 درهم للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 2.5 مليار درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020.

فيما أعلنت فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة – UFC بدءا من اليوم الخميس.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 25-2-2021

«وقفوا لالتقاط الصور».. تفاصيل دهس 3 شباب أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم الأول

بلاغ للنائب العام ضد «سفاح الجيزة» للتحفظ على أمواله

الصور

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات التطوير بمدينتي كفر سعد وميت أبو غالب

image description

«قاهر الاكتئاب».. الملح الصخرى أبرز منتجات معرض «ديارنا»

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

image description

«مابنبعش سحر».. حجاب المحبة والقبول بشكل غير مألوف في معرض ديارنا

الأكثر قراءة

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 25-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 25-2-2021

مصرع وفقدان 8 فى انهيار طينى بإندونيسيا

استقالة متطوعين بأولمبياد طوكيو بعد تصريحات رئيس لجنة التنظيم

تحذريات من التجمعات خلال مسيرة الشعلة الأولمبية

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

نبيل عبدالفتاح: «دعاة عصر السادات» يؤصل لجذور ظاهرة الدعاة

ننشر فعاليات لقاء «نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية»

محمد بدوى: «دعاة عصر السادات» مناسبة لفتح باب مناقشة الإسلام السياسى

دكتورة هدى المراغى ضيفة مكتبة الإسكندرية فى لقاء أونلاين