أسقف هولندا يترأس قداس يونان بكنيسة العذراء بدنهاج

ترأس الأنبا أرساني، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بهولندا، اليوم ثالث قداسات صوم يونان النبي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة دنهاج اليونانية.شارك بالحضور في القداس كهنة وشمامسة الكنيسة، وعدد محدود من الأقباط؛ للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وتختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء، أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى المتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي استغرق 3 أيام.