نقيب الأشراف: المفتى وضع دار الإفتاء على خريطة المؤسسات الكبرى

هنأ محمود الشريف، نقيب الأشراف، الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية بتجديد ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي به، مفتيًا للديار المصرية حتى أغسطس المقبل.وأكد نقيب الأشراف، خلال لقائه المفتي بمكتبه، الأربعاء، أن الدكتور شوقي علام تولى منصبه في وقت غاية الصعوبة قبل ثمانية أعوام، وأخذ على عاتقه التصدي للفكر التكفيري والفتاوى المغرضة والآراء الشاذة والمتطرفة، وبيان صحيح الدين الإسلامي الوسطي، وتمكن من أن يضع الدار على خريطة المؤسسات الكبرى، حتى تم اعتمادها كمرجعية للفتاوى من قبل البرلمان الأوروبي.وقال النقيب إن دار الإفتاء تحت قيادة الدكتور شوقي علام تسير بخطى ثابتة، وتعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الوطنية، للحفاظ على عقول الشباب من الأفكار المتطرفة، وتفنيد فكر الجماعات الإرهابية، بجانب إصدار الأحكام الشرعية المعاصرة.وأشار نقيب الأشراف إلى الدور الرائد الذي تتميز به دار الإفتاء نحو التواجد الكبير فى المحافل الدولية والعربية والإسلامية من خلال عقد المؤتمرات والندوات الكبرى، بجانب العمل المتسارع على استغلال أدوات التواصل الاجتماعى من أجل التواصل مع المسلمين حول العالم بكافة اللغات.ودعا نقيب الأشراف بالتوفيق للدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية في استكمال مهمته نحو الحفاظ على عقول الشباب وتجديد الخطاب الدينى ومساعدة الدولة فى قضية التجديد التى دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أكثر من خمس سنوات.