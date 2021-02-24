«حقوق النواب» تعقد سلسلة اجتماعات الأسبوع المقبل

تعقد لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب، 5 اجتماعات، حيث ينعقد أول اجتماع يوم الأحد لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.وأيضًا دراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيان السيدة الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي التي ألقته أمام المجلس، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما تبحث الشكاوى الواردة إلى اللجنة.وتعقد يوم الإثنين اجتماعا لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان، يليه اجتماعا لاستكمال دراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيانات الوزراء التي ألقوها أمام المجلس، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.وتبحث في اجتماع الثلاثاء أوجه التعاون والعمل المشترك بين لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.