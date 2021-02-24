إحالة 14 متهمًا بالتواطوء مع المتشددين في هجوم باريس 2015 إلى الجنيات

أحال المدعي العام الفدرالي البلجيكي، اليوم الأربعاء، 14 شخصًا متهمًا بالتواطوء مع المتشددين الذين شنوا هجوما في العاصمة الفرنسية باريس في 2015، إلى محكمة جنائية في بلجيكا.وأفادت وكالة «فرانس برس»، أن هؤلاء المشتبه بهم لم تشملهم الإجراءات القضائية الفرنسية.وقال ناطق باسم النيابة الفدرالية البلجيكية، أنه من بين المتهمين العشرين في القضية التي فتحت من قبل قضاء مكافحة الإرهاب البلجيكي، أعلنت غرفة مجلس بروكسل أيضا إسقاط الدعوى ضد 5 ومحاكمة سادس بشكل منفصل في قضية أخرى.