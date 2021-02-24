روسيا تعزز الغرامات المفروضة على المتظاهرين المتجاهلين لتعليمات الشرطة

سوف يضطر المتظاهرون الذين يتجاهلون تعليمات الشرطة إلى دفع غرامات أكثر، وفقا لقانون جديد وقعه الرئيس الروسي فلادمير بوتين ونٌشر اليوم الأربعاء.ويبلغ أقصى حد للغرامة حاليا 4000 روبل (54 دولار) وكان الحد الأدني للغرامة في السابق يبلغ 1000 روبل.وبالإضافة لذلك، تصل عقوبة منتهكي قواعد الشرطة لقضاء نحو 120 ساعة في الخدمة القسرية، ويمكن أن تصل عقوبة مكرري انتهاك القواعد لغرامة بقيمة 20 ألف روبل.وكانت روسيا قد شهدت مظاهرات في أنحاء البلاد الشهر الماضي عقب احتجاز المعارض اليكسي نافالني بعد عودته من ألمانيا، حيث كان يتلقى العلاج من تعرضه لهجوم بغاز أعصاب، يقول إن الحكومة كانت وراءه.