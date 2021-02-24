عقوبة امتناع الحاضن عن تنفيذ أحكام الرؤية في مشروع القانون الجديد

تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، وفي انتظار المناقشة باللجان النوعية نظرا لأهميته الكبرى وتأثيره في الحفاظ على تماسك الأسر المصرية ومعالجة المشكلات التي تسبب فيها التشريع الحالي.ووضع القانون آليات التعامل في حالة عدم تنفيذ أحكام الرؤية المنصوص عليها في القانون، حيث ذكر التشريع بأنه لا تنفيذ حكم الرؤية، أو الاستضافة من السلطة العامة قهرا، فإن امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي الحكم بواجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.