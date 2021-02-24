التفتيش على 923 منشأة عمالية خلال يناير بالدقهلية

قال أحمد القللي، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، إن المديرية قامت خلال شهر يناير الماضي، بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 923 منشأة، وتم القيام بـ40 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 15 ندوة توعية، بالإضافة إلى تلقي 48 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تم تسوية شكوي منها، وإحالة 6 شكاوى منها للقضاء وجهات أخرى، وحفظ 7 شكاوى، ومازالت 34 شكوى منها تحت البحث والدراسة.أما عن مجال استخراج تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستقبال طلبات 8 أجانب، منهم 5 سوريين، 3 فلسطينيين، واستخراج 1239 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.وأوضح القللي، أنه في مجال التدريب المهني بدأت المديرية دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 130 متدربًا، وتعقد دورتان تدريبيتان أخريتان في وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة.وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 378 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.