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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إخلاء سبيل صاحب مركب بحيرة مريوط لعدم وجود شبهة جنائية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:36 م
المتهم
المتهم
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية إخلاء سبيل صاحب مركب مريوط بضمان محل إقامته، لعدم وجود شبهة جنائية حول حادث غرق 14 شخصًا وإصابة 4، بعد حجزه علي ذمة تحريات المباحث.

كما قررت النيابة استدعاء جميع المصابين لسرايا النيابة لسؤالهم عن الواقعة، واستعجال التقارير الطبية لبيان حالتهم، وسرعة تكثيف أعمال البحث عن المفقودين وطلب تحريات المباحث عن الواقعة.

وكشفت معاينة فريق النيابة للموقع الذي شهد الحادث- وهو عبارة عن أحواض مزارع سمكية بها أعمدة خشبية صغيرة لتثبيت الشباك، بمنطقة الملاحات ببحيرة مريوط بالقرب من قرية الهوارية لصيد الأسماك، وتبين من الفحص أن المركب الغارق مصنوع من الخشب والفايبر، ويوجد به كسر بالطول أسفل القاع وآخر من الجانب، وهو يعتبر أكبر قليلًا من "الفلوكة" ومن الصعب استيعابه أكثر من 6 أفراد.

كان ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، تمكنوا من إلقاء القبض على "م. ع. ح"، صاحب مركب بحيرة مريوط التي تسببت في غرق أسرة كاملة بعد تعافيه بالمستشفى، وتمت إحالته إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث وتفاصيل الحادث.

وكان العشرات من أهالي نجع مطيريد ببرج العرب غرب الإسكندرية، وأبناء القبائل العربية وقبيلة العزائم، قد شيَّعوا جنازة 9 من ضحايا غرق مركب بحيرة مريوط الذين تم انتشالهم بمعرفة فرق الإنقاذ، بعد الصلاة عليهم ودفنهم بمقابر العائلة.

وحضرت السيارات التي تحمل جثامين النساء والأطفال قادمة من مشرحة مستشفى العامرية بعد إنهاء تصاريح الدفن وسط بكاء عدد من أهالي المتوفين، وتوجه بعد ذلك الأهالي إلى المقابر بنفس المنطقة لتوديعهم قبل دفنهم عقب أداء الصلاة في حالة حزن شديد، واتشح النجع فيه بالسواد والحزن.

وتلقي اللواء محمود أبوعمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بغرق مركبي صيد علي متنهم أكثر من 13 فردًا بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبومطريد أثناء عودتهم من رحلة زرده، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

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