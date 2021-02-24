سلطنة عمان تصدر أول شحنة مواد غذائية إلى السعودية

أعلنت سلطنة عمان نجاحها في تصدير أول شحنة من المواد الغذائية إلى المملكة العربية السعودية بنظام النقل الدولي البري "التير" بتخفيض 30% من الرسوم الجمركية واختصار 50% من الوقت مقارنة بنظام النقل العادي.وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء أن ذلك يأتي تتويجا للجهود التي تبذلها مجموعة أسياد بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك في شرطة عُمان السلطانية لتسهيل التجارة عبر الحدود؛ وسعيا من المجموعة لتعزيز حركة التبادل التجاري بين السلطنة ودول العالم.وأشارت إلى أن ذلك يأتي أيضا في إطار تكامل منظومة سلاسل التوريد، ودعم تسويق السلطنة كمركز لوجيستي عالمي يقدم حلولا لوجسيتية متكاملة ومزايا تنافسية للعملاء.