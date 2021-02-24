استعدادات أمنية مكثفة لتأمين بطولة كأس العالم للرماية على الأطباق

أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها اللازمة لتأمين فعاليات بطولة كأس العالم للرماية على الأطباق 2021.وتشمل الخطة الأمنية استنفارًا أمنيًا، ورفع درجة الاستعداد من خلال الانتشار الأمنى المكثف لرجال الشرطة والأقوال الأمنية بمحيط ميادين الرماية التى تشهد فعاليات البطولة، بالإضافة إلى نشر الخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بالطرق لتحقيق السيولة المرورية، وتسهيل تحركات وفود الدول المُشاركة خلال فعاليات البطولة.. وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية، وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفورى مع جميع المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.تأتى تلك الإجراءات وسط تواجد ميدانى من قِبل القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية، لمتابعة القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط.وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة الجهود واستنفار كل الطاقات لتوفير مناخ آمن لإقامة فعاليات البطولة، بما يسهم فى إظهارها بالصورة الحضارية المشرفة التى تليق بالدولة المصرية.