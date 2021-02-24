قولت الإنقاذ تواصل البحث عن جثامين «مركب مريوط» بالإسكندرية (فيديو)

واصلت قوات الإنقاذ النهري و"غواصين الخير" المتطوعين، اليوم الأربعاء، البحث عن المفقودين بداخل بحيرة مريوط، نتيجة غرق مركب صيد وعلى متنها 20 فردا.وتواجدت « الدستور» في موقع الحادث، لمتابعة المستجدات في عمليات البحث وانتشال 5 مفقودين بداخل مياه البحيرة.وقال الكابتن محمد عوض، كبير غواصين مطروح، وأحد أفراد "غواصين الخير" المتطوعين، إنه فريق من مطروح مكون من 5 أفراد وصل لمساندة فرق البحث عن المفقودين ضحايا مركب مريوط.وأضاف لـ«الدستور»، أنه تم اليوم نزول 3 فرق بإجمالي 12 غواصا لاستكمال البحث عن الأطفال المفقودين، مشيرًا إلى أن الحواجز في مياه الملاحات وبرودة المياه هي أكبر عوائق خروج الجثامين.وشهدت محافظة الإسكندرية مساء الإثنين، حادثا مفجعا بغرق مركب على متنها 20 فردا بداخل مياه بحيرة مريوط ببرج العرب غرب الإسكندرية.وانتهت رحلة ترفيهية بغرق 20 فرد من عائلة واحدة أثناء عودتهم في المساء، بالقارب الذي لم يحتمل العدد المتواجد عليه، لينقلب في مياه البحيرة التي ابتلعت رجال ونساء وأطفال، من أسرة واحدة أرادت أن تخرج للتنزه بداخل بحيرة مريوط، حيث يخرج أهالي المنطقة لمياه البحيرة ثم يستقروا فوق جزيرة بداخل المياه، لتناول الطعام والتي تسمي رحلة «زردة».