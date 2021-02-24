رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قولت الإنقاذ تواصل البحث عن جثامين «مركب مريوط» بالإسكندرية (فيديو)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:29 ص
البحث عن المفقودين
البحث عن المفقودين بداخل بحيرة مريوط
هبه عويضه
طباعة
واصلت قوات الإنقاذ النهري و"غواصين الخير" المتطوعين، اليوم الأربعاء، البحث عن المفقودين بداخل بحيرة مريوط، نتيجة غرق مركب صيد وعلى متنها 20 فردا.

وتواجدت « الدستور» في موقع الحادث، لمتابعة المستجدات في عمليات البحث وانتشال 5 مفقودين بداخل مياه البحيرة.

وقال الكابتن محمد عوض، كبير غواصين مطروح، وأحد أفراد "غواصين الخير" المتطوعين، إنه فريق من مطروح مكون من 5 أفراد وصل لمساندة فرق البحث عن المفقودين ضحايا مركب مريوط.

وأضاف لـ«الدستور»، أنه تم اليوم نزول 3 فرق بإجمالي 12 غواصا لاستكمال البحث عن الأطفال المفقودين، مشيرًا إلى أن الحواجز في مياه الملاحات وبرودة المياه هي أكبر عوائق خروج الجثامين.

وشهدت محافظة الإسكندرية مساء الإثنين، حادثا مفجعا بغرق مركب على متنها 20 فردا بداخل مياه بحيرة مريوط ببرج العرب غرب الإسكندرية.

وانتهت رحلة ترفيهية بغرق 20 فرد من عائلة واحدة أثناء عودتهم في المساء، بالقارب الذي لم يحتمل العدد المتواجد عليه، لينقلب في مياه البحيرة التي ابتلعت رجال ونساء وأطفال، من أسرة واحدة أرادت أن تخرج للتنزه بداخل بحيرة مريوط، حيث يخرج أهالي المنطقة لمياه البحيرة ثم يستقروا فوق جزيرة بداخل المياه، لتناول الطعام والتي تسمي رحلة «زردة».


موضوعات متعلقة

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

التفاصيل الكاملة لخطف وهتك عرض طيار مدني بتحريض من امرأة

الصور

image description

عزبة البرج تغرق فى مياه الصرف الصحي

image description

«تضامن دمياط» تختار الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

رسميًا وبعد التعديل..«التعليم» تعلن النماذج الاسترشادية للطلاب

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

عمرها 2200 سنة.. اكتشاف تماثيل وخيول فخارية بالصين

وفاة الشاعر الأمريكى لورانس فيرلينجيتى عن 101 عام

كيف تبعد القط عن العبث بالنباتات؟

أيام زمان

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

«قصة صورة» لـ إحسان عبد القدوس مع أبطال فيلم «الوسادة الخالية»

«الحراك الثقافى بين الانتماء والفكر المضاد» على مائدة أدب السويس

ليلى طاهر فى ضيافة صالون «مديحة حمدى» بالإبداع

عرض مسرحية «عيلة الفقري» بقصر ثقافة دمنهور اليوم