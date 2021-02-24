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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غواصو مطروح ينضموا لفريق البحث عن ضحايا «مركب مريوط»

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:55 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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وصل صباح اليوم، مجموعة من غواصين الخير المتطوعين إلى موقع حادث غرق مركب كينج مريوط بنطاق مدينة برج العرب غرب الإسكندرية، للانضمام إلى فرق الإنقاذ المتواجدة منذ يوم الاثنين للبحث عن المفقودين.

وقال الكابتن إيهاب المالحي قائد غواصين الخير المتطوعين لـ« الدستور» إن عدد كبير من الغواصين تواجد منذ الصباح الباكر بموقع الحادث، وعلى رأسهم فريق مطروح بقيادة الكابتن محمد عوض شيخ الغطاسين، لإستكمال البحث عن المفقودين.

وأضاف أن فرق الإنقاذ وغواصوا الخير متواجدين منذ مساء الإثنين للتكاتف لانتشال جثامين الغرقى، لافتًا إلى أن جميع الغواصين بخير وسالمين.

وأشار إلى أنه حتى الآن تم إنقاذ رجل وسيدتين و٣ أطفال أحياء، وتم انتشال ٩ جثامين، ويتبقي فى المياه ٥ أشخاص وهم فتاتين ١٣ إلى ١٤ عاما، و٣ أطفال، ليصبح إجمالى الغرقى بالحادث ٢٠ فردا.

واستقبلت مستشفى العامرية العام بالإسكندرية، ثلاثة من المصابين، وتسع من جثامين المتوفيين، فى حادث غرق مركب صيد ببحيرة مريوط بالقرب من قرية الهوارية ببرج العرب مساء الاثنين.

وأوضح البيان الصادر عن المستشفى أنه تم علاج اثنين من المصابين وخروجهم من المستشفى بعد تحسن حالتهم، كما تم تحويل طفل يبلغ من العمر أربع سنوات إلى مستشفى فوزى معاذ للأطفال لاستكمال العلاج.

كما جاء بالبيان أن جثامين الضحايا التسعة التى تم نقلها إلى المستشفى هى لست إناث وثلاثة ذكور، ومن بينهم خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وتسع سنوات.

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