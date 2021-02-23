الأهالي يشيعون جثامين 9 ضحايا من مركب مريوط بالإسكندرية (صور)

قام العشرات من أهالي نجع مطيريد ببرج العرب غرب الإسكندرية، وأبناء القبائل العربية وقبيلة العزائم، بأداء صلاة الجنازة على 9 من ضحايا غرق مركب بحيرة مريوط الذين تم انتشالهم بمعرفة فرق الإنقاذ، استعدادا لدفنهم بمقابر العائلة.وحضرت السيارات التي تحمل جثامين النساء والأطفال قادمة من مشرحة مستشفى العامرية بعد إنهاء تصاريح الدفن وسط بكاء أهالي المتوفين، وتوجه بعد ذلك الأهالي إلى المقابر بنفس المنطقة لتوديعهم قبل دفنهم عقب أداء الصلاة في حالة حزن شديد، حيث اتشح النجع بالسواد والحزن.كان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بغرق مركبي صيد على متنهم أكثر من 13 فردا بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبومطريد أثناء عودتهم من رحلة زرده.وعلى الفور اتجهت قوات الإنقاذ النهري وضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، لانتشال الجثث.