أطعمة ومشروبات تعزز المناعة ضد نزلات البرد

عصير الطماطم

شوربة الخضار

القرفة

البرتقال

العسل

الثوم

البيض

الجزر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الطقس السيئ الذي يجتاح البلاد، مما يسبب الأمطار الغزيرة والصقيع، حتى ظهر غدًا الأربعاء على محافظة القاهرة مع استمرار الأمطار على شمال ووسط سيناء قد تصل لحد السيول، لذا نوضح في هذه السطور أطعمة ومشروبات للحد من نزلات البرد.يعمل عصير الطماطم على إمداد الجسم بالمزيد من الفيتامينات والعناصر اللازمة الطبيعية للحد من نزلات البرد والأنفلونزا.تحتوي على مجموعة من الخضروات الهامة التى تمد الجسم بالعناصر اللازمة والفيتامينات كما أن إضافة الليمون يعمل على الاستفادة القصوى من فيتامين سي.تناول القرفة مع الجنزبيل ثلاث مرات أسبوعيًا يساعد على تقوية المناعة، حيث تمنع الالتهابات وغنية بالألياف الغذائية والحديد.يساعد تناول البرتقال الحصول على فيتامين سي، مما يساعد في تقوية المناعة والحصول على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، المفيدة لصحة الخلايا والأنسجة المكونة للجلد.الرمانيحتوي الرمان على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة للشخص، ويعتبر مضاد للالتهاب، كما يساعد في تقليل ضغط الدم، يحارب التهاب المفاصل، والحماية من أمراض القلب.تعتبر مادة مضادة للأكسدة، كما أنه يمد الجسم بالطاقة ويعزز الشعور بالدفء، وله دور كبير في تعزيز المناعة.تناول الثوم على الريق، يعمل على تعزيز المناعة الخاصة بالجسم، كما أنه يعيق نمو البيكتريا.يعمل على رفع المناعة لكونه غني بالبروتينات، كما أنه يعزز درجة حرارة الجسم الداخلية ويعزز الشعور بالدفء، ويعزز الطاقة المطلوبة للقيام بالمهام اليومية.يحتوي على فيتامين أ ويساعد على مكافحة الأمراض، المنتشرة خلال العام المقبل، كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة.