أطعمة ومشروبات تعزز المناعة ضد نزلات البرد
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:57 م
شيماء دهبطباعة
كشفت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الطقس السيئ الذي يجتاح البلاد، مما يسبب الأمطار الغزيرة والصقيع، حتى ظهر غدًا الأربعاء على محافظة القاهرة مع استمرار الأمطار على شمال ووسط سيناء قد تصل لحد السيول، لذا نوضح في هذه السطور أطعمة ومشروبات للحد من نزلات البرد.
عصير الطماطم
يعمل عصير الطماطم على إمداد الجسم بالمزيد من الفيتامينات والعناصر اللازمة الطبيعية للحد من نزلات البرد والأنفلونزا.
شوربة الخضار
تحتوي على مجموعة من الخضروات الهامة التى تمد الجسم بالعناصر اللازمة والفيتامينات كما أن إضافة الليمون يعمل على الاستفادة القصوى من فيتامين سي.
القرفة
تناول القرفة مع الجنزبيل ثلاث مرات أسبوعيًا يساعد على تقوية المناعة، حيث تمنع الالتهابات وغنية بالألياف الغذائية والحديد.
البرتقال
يساعد تناول البرتقال الحصول على فيتامين سي، مما يساعد في تقوية المناعة والحصول على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، المفيدة لصحة الخلايا والأنسجة المكونة للجلد.
الرمان
يحتوي الرمان على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة للشخص، ويعتبر مضاد للالتهاب، كما يساعد في تقليل ضغط الدم، يحارب التهاب المفاصل، والحماية من أمراض القلب.
العسل
تعتبر مادة مضادة للأكسدة، كما أنه يمد الجسم بالطاقة ويعزز الشعور بالدفء، وله دور كبير في تعزيز المناعة.
الثوم
تناول الثوم على الريق، يعمل على تعزيز المناعة الخاصة بالجسم، كما أنه يعيق نمو البيكتريا.
البيض
يعمل على رفع المناعة لكونه غني بالبروتينات، كما أنه يعزز درجة حرارة الجسم الداخلية ويعزز الشعور بالدفء، ويعزز الطاقة المطلوبة للقيام بالمهام اليومية.
الجزر
يحتوي على فيتامين أ ويساعد على مكافحة الأمراض، المنتشرة خلال العام المقبل، كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة.
عصير الطماطم
يعمل عصير الطماطم على إمداد الجسم بالمزيد من الفيتامينات والعناصر اللازمة الطبيعية للحد من نزلات البرد والأنفلونزا.
شوربة الخضار
تحتوي على مجموعة من الخضروات الهامة التى تمد الجسم بالعناصر اللازمة والفيتامينات كما أن إضافة الليمون يعمل على الاستفادة القصوى من فيتامين سي.
القرفة
تناول القرفة مع الجنزبيل ثلاث مرات أسبوعيًا يساعد على تقوية المناعة، حيث تمنع الالتهابات وغنية بالألياف الغذائية والحديد.
البرتقال
يساعد تناول البرتقال الحصول على فيتامين سي، مما يساعد في تقوية المناعة والحصول على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، المفيدة لصحة الخلايا والأنسجة المكونة للجلد.
الرمان
يحتوي الرمان على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة للشخص، ويعتبر مضاد للالتهاب، كما يساعد في تقليل ضغط الدم، يحارب التهاب المفاصل، والحماية من أمراض القلب.
العسل
تعتبر مادة مضادة للأكسدة، كما أنه يمد الجسم بالطاقة ويعزز الشعور بالدفء، وله دور كبير في تعزيز المناعة.
الثوم
تناول الثوم على الريق، يعمل على تعزيز المناعة الخاصة بالجسم، كما أنه يعيق نمو البيكتريا.
البيض
يعمل على رفع المناعة لكونه غني بالبروتينات، كما أنه يعزز درجة حرارة الجسم الداخلية ويعزز الشعور بالدفء، ويعزز الطاقة المطلوبة للقيام بالمهام اليومية.
الجزر
يحتوي على فيتامين أ ويساعد على مكافحة الأمراض، المنتشرة خلال العام المقبل، كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة.