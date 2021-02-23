«سيدة وطفل ورضيعة».. انتشال ٣ جثامين من موقع حادث غرق مركب كينج مريوط

قال الدكتور رأفت حمزة، أستاذ الرياضات المائية بجامعة الإسكندرية وأحد الغطاسين المتطوعين، إن الوضع بموقع حادث غرق مركب كينج مريوط مؤسف للغاية، ومحاولات البحث ما زالت جارية لاستخراج جثامين المفقودين على الرغم من صعوبة الأجواء بسبب النوة الشتوية التي تشهدها محافظة الإسكندرية اليوم.وأضاف «حمزة» في تصريحات لـ«الدستور» أن برودة المياه وشدة التيارات الهوائية أعاقت محاولات البحث، ومحاولات البحث بدأت فور تلقينا بلاغ الحادث من مساء الأمس، وعلى الفور توجهنا بمراكب الإنقاذ لمكان الغرق لانتشال الجثامين الغارقة.وأوضح أنه أثناء محاولات الانتشال عثر الغواصون على بعض المتعلقات الشخصية وأدوات الطعام الخاصة بالأطفال التي كانت على متن القارب رفقة الضحايا في رحلة الزردة، معلقا «انهزمنا نفسيا في هذه اللحظة».وأضاف أنه تم انتشال ٣ جثامين اليوم لسيدة أربعينية وطفل يبلغ عمره ١٤ عاما وطفلة ٨ شهور، وما زال البحث جاريا عن الضحايا الباقين.وقال «حمزة» إن خطة البحث والانتشال للجثامين العالقة بمياه البحيرة تعتمد على الكشف السطحي على مساحة البحيرة وهذه كانت الخطة الأولية فور وقوع الحادث، لكن الخطة الآن لابد أن تصبح أكثر عمقا واستبدالها بغوص «السكوبا دايفنج» بمعدات الغطس لعمق مياه البحيرة.