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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الحجرف» يدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على الحوثيين

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:15 م
الحجرف
الحجرف
نيفين أشرف
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أكد الأمين العام العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، الدور المحوري والمهم الذي يقوم به مجلس التعاون في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، منوهًا بأن المنطقة تواجه عدد من التحديات في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها، والتي تتطلب تظافر جهود المجتمع الدولي نحو مواجهة هذه التحديات، مثمنًا دور الاتحاد الأوروبي وتفاعله مع قضايا المنطقة، كما أكد حرص مجلس التعاون على العمل مع الاتحاد الأوروبي وتعزيز جهوده.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي المعتمدين لدى الرياض، والذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة في الرياض.

وتطرق الأمين العام للوضع في اليمن مستعرضًا جهود مجلس التعاون في دعم الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الحكومة الشرعية من خلال المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

ودعا الحجرف، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، لممارسة الضغط على جماعة الحوثي الإرهابية للانخراط في العملية السلمية، ووقف الهجوم على مأرب واستهداف المدنيين ووقف الاعتداءات بالصواريخ والمسيرات على المملكة العربية السعودية.

كما أكد أهمية حشد الجهود الأممية لتأمين الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني، مقدرًا انعقاد المؤتمر الرفيع المستوى حول التعهدات المالية للأزمة الإنسانية والذي سيعقد افتراضيًا يوم 1 مارس 2021.

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