ماليزيا تتسلم 182 ألفا و520 جرعة إضافية من لقاح «فايزر-بيونتيك» غدا

قال الوزير المنسق لبرنامج التطعيم الوطني الماليزي، خيري جمال الدين، إن بلاده ستتسلم 182 ألفا و520 جرعة إضافية من لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد، يوم غد الأربعاء.ونقلت وكالة الانباء الوطنية الماليزية (برناما) اليوم الثلاثاء عن خيري جمال الدين، الذي يشغل أيضا منصب وزير العلوم والتكنولوجيا والإبداع، قوله إنه من المقرر أن يتم توزيع اللقاحات الجديدة على الولايات التي لم تتسلم جرعات بعد.وأوضح الوزير أن اللقاح الذي تم إنتاجه في بلجيكا، سوف يصل إلى مطار كوالالمبور الدولي صباح غد الأربعاء، قادما من سنغافورة.