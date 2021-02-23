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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا تتسلم 182 ألفا و520 جرعة إضافية من لقاح «فايزر-بيونتيك» غدا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:00 م
خيري جمال الدين
خيري جمال الدين
وكالات
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قال الوزير المنسق لبرنامج التطعيم الوطني الماليزي، خيري جمال الدين، إن بلاده ستتسلم 182 ألفا و520 جرعة إضافية من لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد، يوم غد الأربعاء.

ونقلت وكالة الانباء الوطنية الماليزية (برناما) اليوم الثلاثاء عن خيري جمال الدين، الذي يشغل أيضا منصب وزير العلوم والتكنولوجيا والإبداع، قوله إنه من المقرر أن يتم توزيع اللقاحات الجديدة على الولايات التي لم تتسلم جرعات بعد.

وأوضح الوزير أن اللقاح الذي تم إنتاجه في بلجيكا، سوف يصل إلى مطار كوالالمبور الدولي صباح غد الأربعاء، قادما من سنغافورة.

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