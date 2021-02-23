رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 5 حاولوا غسل 15 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:10 م
ضبط
ضبط
مريم جبل _ عمرو المزيدي
طباعة
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وكذلك محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بإنشاء أنشطة تجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

موضوعات متعلقة

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

تحميل نماذج استرشادية لامتحان للصف الخامس الابتدائي 2021

الصور

image description

سفير الفلبين بالقاهرة: نتطلع للتعاون مع دمياط في صناعة الأثاث

image description

جامعة أسيوط ثاني بطولة الجامعات للشطرنج طالبات

image description

محافظ أسيوط: تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي للتأكد من توافر علاجات كورونا

image description

حريق عقار بسبب البرق فى دمياط

الأكثر قراءة

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ماليزيا تفتتح أول معمل اختبارات الأمن السيبراني

رابط استخراج وتحديث بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وكيفية التظلم

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 5 أعوام

كوريا الجنوبية تطلب من شركات الطيران فحص محركات طائرات بوينج 777

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

محاضرة حول أثر الحضارة المصرية على اليونانية بـ«الأعلى للثقافة» غدا

«إنكارناثيون أريناس» ضيف معهد ثربانتس الإسباني..غدا

مجلة الرسالة تعيد طباعة عددها الأول

الحاج علي: 400 عنوان استعدادًا لمعرض القاهرة للكتاب