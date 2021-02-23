ضبط 5 حاولوا غسل 15 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.وكذلك محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بإنشاء أنشطة تجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.