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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تصدع 10 منازل في أسيوط.. والسبب: «التنقيب عن الآثار»

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:35 ص
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أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تمكنت رئاسة حي غرب أسيوط بالتعاون مع ضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط، من القبض على أصحاب منزل يقومون بالتنقيب عن الآثار داخل منزلهم، ما أدى إلى تصدع 10 منازل مجاورة.

تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد ودير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من عمليات المحافظة بوجود أعمال تنقيب على آثار بإحدى العقارات بدرب الشراقوة بمنطقة المجاهدين بحي غرب أسيوط.

وعلى الفور توجه محمد بشير رئيس حى غرب وقوات الحماية المدنية بقيادة العميد إيهاب ثروت ومأمور قسم أول ورئيس المباحث، وبالمعاينة تبين وجود حفر بأحد العقارات بعرض متر فى 1.5 وبعمق 8 أمتار.

وكشفت المعاينة الأولية أن الهبوط نتج بقيامهم بكسر ماسورة المياه والصرف، ما تسبب في حدوث هبوط أرضى نتج عنه تصدع 10 منازل.

وأوضح محمد بشير رئيس حي غرب إنه تم تنفيذ أعمال الردم وتسوية المكان ومتابعة شركه المياه والصرف الصحي لشفط المياه التي نتجت عن كسر ماسورة المياه والصرف بالمكان.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة لتباشر التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
تصدع 10 منازل في أسيوط.. والسبب: «التنقيب عن الآثار»
تصدع 10 منازل في أسيوط.. والسبب: «التنقيب عن الآثار»
تصدع 10 منازل في أسيوط.. والسبب: «التنقيب عن الآثار»
تصدع 10 منازل في أسيوط.. والسبب: «التنقيب عن الآثار»
تصدع 10 منازل في أسيوط.. والسبب: «التنقيب عن الآثار»
تصدع 10 منازل في أسيوط.. والسبب: «التنقيب عن الآثار»
تصدع 10 منازل في أسيوط.. والسبب: «التنقيب عن الآثار»
تصدع 10 منازل في أسيوط.. والسبب: «التنقيب عن الآثار»
تصدع 10 منازل في أسيوط.. والسبب: «التنقيب عن الآثار»
تصدع 10 منازل في أسيوط.. والسبب: «التنقيب عن الآثار»

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