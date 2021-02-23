رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«طوبة ورقة مقص».. معرض فني لـ نورا بركة 2 مارس

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:21 ص
جاليري بيكاسو
جاليري بيكاسو
جمال عاشور
طباعة
يفتتح جاليري بيكاسو، يوم 2 مارس المقبل، معرض للفنانة التشكيلية نورا بركة، في قاعة رقم 2 بعنوان "طوبة ورقة مقص".

وعن المعرض تقول الفنانة: "هذه اللُعبة التي تعتمِد على الحظ المُطلق، فلا تفُرحك إن كسِبت ولا تحزنك إن خسِرت. إن كنت طوبة غطتَك الورقة وإن كنت ورقة قطعك المِقص وإن كنت مِقص كسرتك الطوبة، والوضع المزاجي لهذه اللُعبه كان هو الوضع العام للإنسانية كلها بعد 2020 يظُن الإنسان أنه قوي كطوبة فتغطيه الورقة وينطبع على وجهه تعبيرٍ ما.. أو يظن أنه حاد كمقص فتكسره طوبه وتترك تعبيرا آخر.. أو يكون خفيفا كالورقة فيقطعه مقص فيترك تعبيرًا ثالثًا ورابعًا.. آلاف من التعبيرات الإندهاش، الإنزعاج، الإنعزال والإنتظار".

وتابعت: "وكإنني عندما أنظُر إلي تلك الوجوه أنظُر إلي حالي في مرآه فإني معهم في اللُعبه ولا أعرف إذا كنت طوبة ورقة أو مقص".

نورا بركة، تخرج من كلية الفنون التطبيقية قسم الجرافيك – 2007، درست علم الاجتماع - جامعة عين شمس – 2011، حصلت نورا بركة على عدة دبلومات متعددة التخصصات-"برنامج الإرشاد النفسي للأطفال" - جامعة عين شمس – 2009، "تصحيح سلوك الطفل من خلال الفن" Centro Italiano di Soldarieta di Roma – 2010، "برنامج الرعاية الصحية الأولية للأطفال" منظمة أطباء العالم – 2011، عملت نورا في العديد من المنظمات غير الحكومية في برنامج "النساء والأطفال في خطر" في كل من مصر ولبنان، وآخرها منصب مديرة ومنسقة "مركز النساء المعرضات للخطر" - كاريتاس، مصر – 2011، نظمت عدة معارض فنية لأعمال الأطفال. 2009 و2010 و2011.

موضوعات متعلقة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

تفاصيل قرار نقل تبعية الأصول العلاجية لمنشآت إلى «الرعاية الصحية»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي للتأكد من توافر علاجات كورونا

image description

حريق عقار بسبب البرق فى دمياط

image description

ميدان الشهابية مغطى بالثلوج فى دمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

الأكثر قراءة

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 5 أعوام

كوريا الجنوبية تطلب من شركات الطيران فحص محركات طائرات بوينج 777

أسباب ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في أمريكا

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2021

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

بعد حصد جائزة ابن بطوطة..منصورة عز الدين ضيف اتحاد كتاب الإمارات

اتحاد الكتاب يعلن عن جائزة أحمد شوقي الدولية للإبداع.. تفاصيل

«طوبة ورقة مقص».. معرض فني لـ نورا بركة 2 مارس

المركز الثقافى النيجرى يثمن دور مؤسسة المرأة الإفريقية بمشروع «EGYAFRICA»