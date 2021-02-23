«طوبة ورقة مقص».. معرض فني لـ نورا بركة 2 مارس

يفتتح جاليري بيكاسو، يوم 2 مارس المقبل، معرض للفنانة التشكيلية نورا بركة، في قاعة رقم 2 بعنوان "طوبة ورقة مقص".وعن المعرض تقول الفنانة: "هذه اللُعبة التي تعتمِد على الحظ المُطلق، فلا تفُرحك إن كسِبت ولا تحزنك إن خسِرت. إن كنت طوبة غطتَك الورقة وإن كنت ورقة قطعك المِقص وإن كنت مِقص كسرتك الطوبة، والوضع المزاجي لهذه اللُعبه كان هو الوضع العام للإنسانية كلها بعد 2020 يظُن الإنسان أنه قوي كطوبة فتغطيه الورقة وينطبع على وجهه تعبيرٍ ما.. أو يظن أنه حاد كمقص فتكسره طوبه وتترك تعبيرا آخر.. أو يكون خفيفا كالورقة فيقطعه مقص فيترك تعبيرًا ثالثًا ورابعًا.. آلاف من التعبيرات الإندهاش، الإنزعاج، الإنعزال والإنتظار".وتابعت: "وكإنني عندما أنظُر إلي تلك الوجوه أنظُر إلي حالي في مرآه فإني معهم في اللُعبه ولا أعرف إذا كنت طوبة ورقة أو مقص".نورا بركة، تخرج من كلية الفنون التطبيقية قسم الجرافيك – 2007، درست علم الاجتماع - جامعة عين شمس – 2011، حصلت نورا بركة على عدة دبلومات متعددة التخصصات-"برنامج الإرشاد النفسي للأطفال" - جامعة عين شمس – 2009، "تصحيح سلوك الطفل من خلال الفن" Centro Italiano di Soldarieta di Roma – 2010، "برنامج الرعاية الصحية الأولية للأطفال" منظمة أطباء العالم – 2011، عملت نورا في العديد من المنظمات غير الحكومية في برنامج "النساء والأطفال في خطر" في كل من مصر ولبنان، وآخرها منصب مديرة ومنسقة "مركز النساء المعرضات للخطر" - كاريتاس، مصر – 2011، نظمت عدة معارض فنية لأعمال الأطفال. 2009 و2010 و2011.