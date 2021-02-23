الرى: المشروعات القومية تحافظ على المجارى المائية وتمنع التلوث

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد الخاصة بتطوير وتأهيل المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية، ومشروعات الري الحديث والمشروعات القومية التى تنفذ في الفترة الأخيرة لترشيد إستهلاك المياه.وقال وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم حاليًا حصر كافة المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية تمهيدًا لتأهيلها، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.وأوضح أن ذلك يتم بالتزامن مع أعمال تأهيل الترع وتحويل الزمام الواقع عليها إلى الري الحديث بما يحقق ترشيد المياه في كافة النواحي.وأشار إلى أن المشروعات القومية المنفذة لها عائد اقتصادى واجتماعى، وتساهم في توفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية، كما تشجع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث وإلقاء المخلفات.