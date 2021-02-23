رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرى: المشروعات القومية تحافظ على المجارى المائية وتمنع التلوث

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:35 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
طباعة
اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد الخاصة بتطوير وتأهيل المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية، ومشروعات الري الحديث والمشروعات القومية التى تنفذ في الفترة الأخيرة لترشيد إستهلاك المياه.

وقال وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم حاليًا حصر كافة المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية تمهيدًا لتأهيلها، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.

وأوضح أن ذلك يتم بالتزامن مع أعمال تأهيل الترع وتحويل الزمام الواقع عليها إلى الري الحديث بما يحقق ترشيد المياه في كافة النواحي.

وأشار إلى أن المشروعات القومية المنفذة لها عائد اقتصادى واجتماعى، وتساهم في توفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية، كما تشجع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث وإلقاء المخلفات.

موضوعات متعلقة

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

قاتل أمه المسنة بنجع حمادي:«ما رضيتش تعمل شاي وما بتشدش السيفون»

الصور

image description

سفير الفلبين بالقاهرة: نتطلع للتعاون مع دمياط في صناعة الأثاث

image description

جامعة أسيوط ثاني بطولة الجامعات للشطرنج طالبات

image description

محافظ أسيوط: تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي للتأكد من توافر علاجات كورونا

image description

حريق عقار بسبب البرق فى دمياط

الأكثر قراءة

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ماليزيا تفتتح أول معمل اختبارات الأمن السيبراني

رابط استخراج وتحديث بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وكيفية التظلم

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 5 أعوام

كوريا الجنوبية تطلب من شركات الطيران فحص محركات طائرات بوينج 777

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

محاضرة حول أثر الحضارة المصرية على اليونانية بـ«الأعلى للثقافة» غدا

الحاج علي: 400 عنوان استعدادًا لمعرض القاهرة للكتاب

«جوته» يطلق سلسلة فعاليات «30-5 أدب» لدعم شباب الكتاب

بعد حصد جائزة ابن بطوطة..منصورة عز الدين ضيف اتحاد كتاب الإمارات