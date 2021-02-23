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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

3 سيارات من غواصين الخير تتجه للبحث عن غرقى «مركب مريوط»

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:35 ص
مركب مريوط
مركب مريوط
هبه عويضه
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قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير المتطوعين، إنه تم تحريك 3 سيارات محملين بالغواصين المتطوعين للتوجه إلى موقع حادث غرق مركب بحيرة مريوط، والتي غرقت بمنطقة الجراري بنطاق برج العرب، لمساعدة المجموعة الموجودة بالموقع من غواصي الخير وقوات الإنقاذ النهري، وفرق البحث.

واضاف المالحي لـ« الدستور» إنه تم انتشال جثمان منذ قليل ليصل العدد إلى 8 جثث تم انتشالها، و5 مصابين، ويتبقي 6 غرقى بداخل المياه كعدد غير نهائي، حتى يتم الحصر الشامل لمستقلي المركب الغارقة.

وأضاف المالحي أن غواصي الخير بجانب قوات الإنقاذ النهري، متواجدين بموقع الحادث منذ الإبلاغ، حيث تم مد الغواصين بمجموعة أخرى لتوسيع البحث، حتى يتم انتشال الجثامين في أسرع وقت.

وكان قد غرق مركبي صيد مساء أمس على متنهما 13 شخصا بينهم أطفال، في أحد البحيرات بالقرب من منطقة الهوارية عقب انقلابهما بهم أثناء عودتهم من جزيرة صغيرة يستخدمها البدو في تلك المنطقة للراحة وإعداد نوع من الطعام خاص بهم يسمى ذرده.

وتلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بغرق مركبي صيد على متنها أكثر من 13 فردا بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع ابومطريد أثناء عودتهم من رحلة زرده.

وعلى الفور قوات الإنقاذ النهري وضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وانتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع حادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط غرب الإسكندرية، حيث وجه قوات الحماية المدنية، وقوات الإنقاذ النهري بسرعة انتشال الغرقى، وتخصيص 4 مستشفيات لنقل المصابين.

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