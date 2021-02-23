ننشر أسماء ضحايا ومصابى مركب مريوط بالإسكندرية

حصلت "الدستور" على أسماء ضحايا ومصابي حادث غرق مركب بحيرة مريوط الذى كان يستقله 19 فردًا من عائلة واحدة، أثناء عودتهم من رحلة "زردة" من إحدى الجزر بمنطقة الملاحات ببحيرة مريوط غرب الإسكندرية.وأكد مصدر بمديرية أمن الإسكندرية، أن قوات الإنقاذ انتشلت 5 جثث حتى الآن وهم: الطفل ناجى محمد ناجي، عام، وزيدان عبد المنعم حميدة، عام ونصف، وردة حميدة حسين، 45 سنة، ربه منزل، والطفلة أمل حمودة، 4 سنوات، ومنى جويدة حميدة، 25 سنة، وتم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.واضاف أن المصابين هم: إيمان نعوم حميدة، 21 سنة، ومحمود عطية حميدة، 23 سنة، والطفل ريان محمد عطية، 3 سنوات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.كان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بغرق مركبي صيد على متنهما أكثر من 13 فردًا بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبومطريد أثناء عودتهم من رحلة زردة.وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.وقال ضاوي بدر عبدالمولي، أحد أقارب الضحايا، إن أكثر من 13 شخصًا من عائلة ونجع أبومطريد بالهوارية كانوا على متن مركبي صيد في رحلة زردة بجزيرة صغيرة بالبحيرة، وعند انتهاء اليوم وأثناء عودتهم انقلبت بهم المراكب بالقرب من منتجع أفريكانو، وتم استخراج جثامين 6 أفراد ولا يزال البحث عن الباقين مستمرًا من قوات الإنقاذ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات، والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان.