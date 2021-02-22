نيابة وادي النطرون تصرح بدفن رجل الأعمال ياسين عجلان

صرح المستشار عزالدين غلوش، رئيس نيابة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، منذ قليل، بدفن جثمان رجل الأعمال ياسين عجلان الذى لقى مصرعه فى حادث سيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.كانت محافظة البحيرة قد شهدت ظهر اليوم حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز شرطة وادى النطرون لقى على إثرها رجل الأعمال ياسين عبدالفتاح عجلان- 68 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد مصرعه، بينما أصيبت زوجته "أميرة حازم الشريف" 58 سنة بكسر بالكعب اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، و"مصطفي عبدالحميد نصر" 28 سنة وتم نقلهما إلى مستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم.تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.