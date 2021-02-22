ألمانيا تدعو أمريكا إلى معاودة الانضمام للاتفاق النووي

دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي جو بايدن إلى معاودة الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني.وقال هايكو ماس- في كلمة أمام مؤتمر نزع السلاح، الذي ترعاه الأمم المتحدة بجنيف- إنه "من مصلحة إيران أن تغير المسار الآن قبل أن يتضرر الاتفاق بشكل لا يمكن إصلاحه".وأضاف: "ألمانيا تتوقع امتثالا وشفافية وتعاونا كاملا من جانب إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، كما دعا إلى اتخاذ تدابير جديدة ضد الأسلحة البيولوجية في ضوء العواقب المدمرة لجائحة فيروس كورونا المستجد.وتابع: "لقد أظهرت الجائحة مدى ضعفنا أمام الوباء، والأسلحة البيولوجية يمكن أن تكون أكثر خطورة"، مشددا على ضرورة مراجعة اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية من أجل مواجهة التهديدات الجديدة ومواكبة التقدم السريع في التكنولوجيا الحيوية والعلوم.ودعا وزير الخارجية الألماني أيضا إلى الحد من التسلح في ظل التحول التكنولوجي، مشيرا إلى أن أنظمة الأسلحة المستقلة المزودة بذكاء اصطناعي، والتي يمكن أن تعمل بدون تحكم بشري، تشكل تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان.