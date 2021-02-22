أمين اتحاد الشغل التونسي يعلن تعرضه لتهديدات بالقتل

أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، أنه تعرض لتهديدات بالقتل بسبب موقف الاتحاد من أزمة شركة الخطوط التونسية وخلافها الأخير مع شركة تاف التركية.وأعلنت الحكومة التونسية، اليوم الإثنين، عن إعفاء ألفة الحامدي من مهامها كرئيسة مديرة عامة للخطوط التونسية، وذلك بعد خلافات مع اتحاد الشغل، وانتقادات حادة وجهت إليها بسبب ضعف أدائها وانعدام كفاءتها، إلى جانب خرقها لواجب التحفظ بعد نشرها وثائق إدارية سرية بين الشركة واتحاد الشغل.واتهم الطبوبي، في حوار مع الإذاعة التونسية، حركة النهضة بمسئولية الأزمة الأخيرة التي شهدتها شركة الخطوط التونسية.وأوضح الطبوبى أن النهضة تدخلت عبر وزير النقل السابق وأحد أهم رجالاتها أنور معروف، لتعيين الحامدي من أجل وضع يدها على الشركة والسيطرة على المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن بعض قيادات النهضة يتعاملون مع تونس كغنيمة.وأضاف الطبوبي أنه تقدم، اليوم، بشكوى قضائية بعد تلقيه تهديدات بالقتل من شخص تونسي مقيم في نيويورك، في علاقة بموقف الاتحاد من المدير العامة للخطوط التونسية.يذكر أن شركة الخطوط الجوية التونسية تشهد فى الوقت الحالى أزمة مالية غير مسبوقة، أثرت على مستوى خدماتها، وهو ما طرح تساؤلات ونقاط استفهام كبيرة، حول ما إذا كانت أزمتها حقيقيّة أم مفتعلة من أجل التفريط فيها للقطاع الخاص لصالح جهات أجنبية.