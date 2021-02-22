رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أوبك وشركات النفط الأمريكية تتوقع انتعاشا محدودا للخام الصخري

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:00 م
النفط الأمريكية
النفط الأمريكية
وكالات
طباعة
ترى منظمة أوبك وشركات النفط الأمريكية أن انتعاش الامدادات من صناعة النفط الصخري سيكون محدودا هذا العام إذ يعمل كبار المنتجين الأمريكيين على تثبيت الإنتاج رغم ارتفاع الأسعار وهو قرار سيفيد منظمة أوبك وحلفاءها.

وخلال الشهر الجاري، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للخام المحكم الأمريكي لعام 2021 وأصبحت تتوقع أن ينخفض الإنتاج بواقع 140 ألف برميل يوميا إلى 7.16 مليون برميل في
اليوم.

وتتوقع الحكومة الأمريكية انخفاض إنتاج الخام الصخري في مارس بنحو 78 ألف برميل في اليوم ليصل إلى 7.5 مليون برميل يوميا.

وقد صدرت توقعات أوبك قبل موجة البرد القارس التي اجتاحت ولاية تكساس، مصدر 40 في المئة من الإنتاج النفطي الأمريكي، وأغلقت آبارا وقلصت الطلب من مصافي التكرير في المنطقة.

وتقول مصادر في منظمة أوبك إن عدم زيادة الإمدادات من النفط الصخري قد تيسر مهمة أوبك وحلفائها في توجيه السوق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

لتشجيع المواطنين.. الشهر العقاري يخفض رسوم توثيق المنشآت

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

تحذير وتعليمات لثلاثى الهجوم.. تفاصيل جلسة موسيمانى مع لاعبى الأهلى

الصور

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع كفاءة سوق الجملة

image description

بسبب سوء الأحوال الجوية.. محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد

image description

جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن

image description

رئيس ميناء دمياط: نعمل على تعزيز موقف مصر كمركز إقليمي للغاز

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

«الرى» تحذر من أمطار غزيرة غدًا (خريطة)

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

تحذير وتعليمات لثلاثى الهجوم.. تفاصيل جلسة موسيمانى مع لاعبى الأهلى

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

رابط حجز موعد في السجل التجاري وكيفية التسجيل في الخدمة

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2021 | المواعيد كاملة

جنوح عشرات الحيتان الطيارة على أحد سواحل نيوزيلندا

متحف «فريك كوليكشن» بنيويورك يفتح أبوابه في مارس

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كُتّاب مصر «2»
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
المزيد

الثقافة

«المصرية الروسية للثقافة والعلوم» تصدر «مختارات من الشعر الروسي»

تكريم المخرج شفيع شلبي بالمركز الثقافي الروسي الأربعاء القادم

«بيتر ارلنفاين» ضيف «فرح الرقص» بجيزويت الإسكندرية

«فن محوج» تحول رواية «الخيميائي» إلى مسرحية