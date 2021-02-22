نموذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021
الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:04 م
تصدرت مؤشرات محرك " جوجل " ومنصات التواصل الاجتماعي، البحث حول نموذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021 الموحدة لجميع المواد الترم الاول، من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الرابع الابتدائي، وذلك بعد قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الصف الابتدائي 2021، برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، تنفيذًا لتوجهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتأتي هذه القرارات تنفيذًا للإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من تفشي جائحة كورونا بين الطلاب.
نموذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي
ونظرًا لارتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل أولياء الأمور وطلاب الرابع الابتدائي، ويعرض لكم "الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021، وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.
ويقدم موقع "الدستور" بعض نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الموحدة لجميع المواد الترم الاول 2021.
حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي انعقد منذ أيام، أن الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، سيتم امتحان كل صف منهم في جميع المواد في يوم واحد، من خلال امتحان متعدد التخصصات يشمل كل المواد، بحيث يكون هناك سؤال أو اثنين عن كل مادة في نفس الامتحان.
ويقدم موقع "الدستور" بعض نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الموحدة لجميع المواد الترم الاول 2021.
حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي انعقد منذ أيام، أن الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، سيتم امتحان كل صف منهم في جميع المواد في يوم واحد، من خلال امتحان متعدد التخصصات يشمل كل المواد، بحيث يكون هناك سؤال أو اثنين عن كل مادة في نفس الامتحان.
جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، عن موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021، وذلك بعد تأجيل موعد بدء الفصل الدراسي الثاني أسبوع، الذي يبدأ يوم 27-2-2021، وغير ذلك تم تأجيل الامتحانات، بسبب ارتفاع عدد إصابات عدوى كورونا القاتل من جديد في مصر.
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وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، إن الصفوف الثلاثة الأولى من التعليم الإبتدائي لا ينعقد لهم امتحانات، خوفًا على صحة الطلاب من عدوى كورونا القاتل الذي أصبح أكثر شراسة وأسرع في الانتشار، وأضاف الوزير أن بداية من الصف الرابع الإبتدائي إلى الثاني الإعدادي سيتم اختبارهم وعقد امتحاناتهم، ولكن بنظام جديد ومختلف عن السابق، حيث سيتم وضع أسئلة لكل المواد الأساسية لكل صف من تلك الصفوف في ورقة واحدة فقط.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، إن الصفوف الثلاثة الأولى من التعليم الإبتدائي لا ينعقد لهم امتحانات، خوفًا على صحة الطلاب من عدوى كورونا القاتل الذي أصبح أكثر شراسة وأسرع في الانتشار، وأضاف الوزير أن بداية من الصف الرابع الإبتدائي إلى الثاني الإعدادي سيتم اختبارهم وعقد امتحاناتهم، ولكن بنظام جديد ومختلف عن السابق، حيث سيتم وضع أسئلة لكل المواد الأساسية لكل صف من تلك الصفوف في ورقة واحدة فقط.