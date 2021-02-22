نموذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

ونظرًا لارتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل أولياء الأمور وطلاب الرابع الابتدائي، ويعرض لكم "الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021، وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.ويقدم موقع "الدستور" بعض نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الموحدة لجميع المواد الترم الاول 2021.حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي انعقد منذ أيام، أن الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، سيتم امتحان كل صف منهم في جميع المواد في يوم واحد، من خلال امتحان متعدد التخصصات يشمل كل المواد، بحيث يكون هناك سؤال أو اثنين عن كل مادة في نفس الامتحان.حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، عن موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021، وذلك بعد تأجيل موعد بدء الفصل الدراسي الثاني أسبوع، الذي يبدأ يوم 27-2-2021، وغير ذلك تم تأجيل الامتحانات، بسبب ارتفاع عدد إصابات عدوى كورونا القاتل من جديد في مصر.