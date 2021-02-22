رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نموذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:04 م
امتحانات
امتحانات
طباعة
تصدرت مؤشرات محرك " جوجل " ومنصات التواصل الاجتماعي، البحث حول نموذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021 الموحدة لجميع المواد الترم الاول، من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الرابع الابتدائي، وذلك بعد قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الصف الابتدائي 2021، برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، تنفيذًا لتوجهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتأتي هذه القرارات تنفيذًا للإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من تفشي جائحة كورونا بين الطلاب.

نموذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي

ونظرًا لارتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل أولياء الأمور وطلاب الرابع الابتدائي، ويعرض لكم "الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021، وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

ويقدم موقع "الدستور" بعض نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الموحدة لجميع المواد الترم الاول 2021.

حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي انعقد منذ أيام، أن الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، سيتم امتحان كل صف منهم في جميع المواد في يوم واحد، من خلال امتحان متعدد التخصصات يشمل كل المواد، بحيث يكون هناك سؤال أو اثنين عن كل مادة في نفس الامتحان.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، عن موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021، وذلك بعد تأجيل موعد بدء الفصل الدراسي الثاني أسبوع، الذي يبدأ يوم 27-2-2021، وغير ذلك تم تأجيل الامتحانات، بسبب ارتفاع عدد إصابات عدوى كورونا القاتل من جديد في مصر.

تابع أيضاً:

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021 (dostor.org)

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، إن الصفوف الثلاثة الأولى من التعليم الإبتدائي لا ينعقد لهم امتحانات، خوفًا على صحة الطلاب من عدوى كورونا القاتل الذي أصبح أكثر شراسة وأسرع في الانتشار، وأضاف الوزير أن بداية من الصف الرابع الإبتدائي إلى الثاني الإعدادي سيتم اختبارهم وعقد امتحاناتهم، ولكن بنظام جديد ومختلف عن السابق، حيث سيتم وضع أسئلة لكل المواد الأساسية لكل صف من تلك الصفوف في ورقة واحدة فقط.

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الموحدة لجميع المواد الترم الاول 2021:

وسوف يمتحن طلاب النقل في ورقة امتحانية واحدة لكل المواد، وفي يوم واحد فقط لكل صف دراسي، بحيث يكون الامتحان شاملا وعلى أساسه سيتم احتساب درجات الطالب في الترم الأول 2021.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزارة العدل: لم يتم إلغاء دعوى «صحة التوقيع»

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

الصور

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع كفاءة سوق الجملة

image description

بسبب سوء الأحوال الجوية.. محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد

image description

جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن

image description

رئيس ميناء دمياط: نعمل على تعزيز موقف مصر كمركز إقليمي للغاز

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

«الرى» تحذر من أمطار غزيرة غدًا (خريطة)

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

تحذير وتعليمات لثلاثى الهجوم.. تفاصيل جلسة موسيمانى مع لاعبى الأهلى

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

رابط حجز موعد في السجل التجاري وكيفية التسجيل في الخدمة

المركز الثقافي الروسي ينظم احتفالية للإذاعي شفيع شلبي الأربعاء

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2021 | المواعيد كاملة

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الصراع في رواية ستائر شفافة
---
المجلات الثقافية.. الرسالة والأزمة
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كُتّاب مصر «2»
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
المزيد

الثقافة

«المصرية الروسية للثقافة والعلوم» تصدر «مختارات من الشعر الروسي»

إيمان سند: أحب الحزن حينما يأتيني تنويريًا.. والجائزة تشجع الكاتب

تكريم المخرج شفيع شلبي بالمركز الثقافي الروسي الأربعاء القادم

«بيتر ارلنفاين» ضيف «فرح الرقص» بجيزويت الإسكندرية