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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:22 م
امتحانات
امتحانات
هبه محمد
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في الفترة الأخيرة ارتفعت عمليات البحث على كافة المواقع والسوشيال ميديا ومحركات الإنترنت وبالأخص على موقع " جوجل " من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الثاني الإعدادي، عن نماذج الامتحانات الاسترشادية للصف الثاني الإعدادي الموحدة الترم الأول لعام 2021، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد أداء امتحانات الصف الثاني الإعدادي للفصل الدراسي الأول.

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية2021

حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية للترم الأول 2021 للطلاب، لمساندتهم وتدريبهم على الأسئلة قبل بدء الامتحانات، وذلك نظرًا للظروف التي يمر العالم والبلاد بسبب أزمة فيروس كورونا القاتل الذي اصبح أشد شراسة وأسرع في الإنتقال، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم لتقديم أسرع الخدمات للطلاب لمساعدتهم قبل مواجهة الامتحانات.

ولأن عمليات البحث على محركات الإنترنت كثيرة في الفترة الأخيرة من طلاب الصف الثاني الإعدادي وأولياء الأمور أيضًا، حيث يعرض لكم "الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الموحدة 2021

1 - وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أول مادة بنموذج الأسئلة الخاص بامتحانات الصف الثاني الإعدادي وهي اللغة العربية.

2 - أما ثاني سؤال فهو لمادة الرياضيات.

3 - السؤال الثالث فأنه لمادة العلوم ويتكون من سؤالين فقط.

4 - أما فيما يخص السؤال الرابع فهو لمادة الدراسات الاجتماعية.

5 - وأخيرًا.. أخر سؤال فهو لمادة اللغة الإنجليزية.

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2021

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد عقد امتحانات الترم الأول لعام 2021 بداية من 27 فبراير الحالي 2021 حتى شهر مارس المقبل يوم 9-3-2021، ويمكن تحميل نماذج الامتحانات الموحدة الاسترشادية من هنا.

يأتي ذلك في ظل الأزمة التي تسبب فيها الوباء العالمي فيروس كورونا المستجد، تسعى وزارة التربية والتعليم لمساندة الطلاب من كافة المراحل التعليمية لأداء امتحاناتهم في الأوقات المعلن عنها، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لحماية الطلاب من عدوى فيروس كورونا القاتل.

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