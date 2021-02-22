نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية للترم الأول 2021 للطلاب، لمساندتهم وتدريبهم على الأسئلة قبل بدء الامتحانات، وذلك نظرًا للظروف التي يمر العالم والبلاد بسبب أزمة فيروس كورونا القاتل الذي اصبح أشد شراسة وأسرع في الإنتقال، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم لتقديم أسرع الخدمات للطلاب لمساعدتهم قبل مواجهة الامتحانات.

ولأن عمليات البحث على محركات الإنترنت كثيرة في الفترة الأخيرة من طلاب الصف الثاني الإعدادي وأولياء الأمور أيضًا، حيث يعرض لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الموحدة 2021

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2021

1 - وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أول مادة بنموذج الأسئلة الخاص بامتحانات الصف الثاني الإعدادي وهي اللغة العربية.2 - أما ثاني سؤال فهو لمادة الرياضيات.3 - السؤال الثالث فأنه لمادة العلوم ويتكون من سؤالين فقط.4 - أما فيما يخص السؤال الرابع فهو لمادة الدراسات الاجتماعية.5 - وأخيرًا.. أخر سؤال فهو لمادة اللغة الإنجليزية.