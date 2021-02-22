نموذج امتحان الصف الأول الاعدادي | وضوابط اجتياز الفصل الدراسي الأول

نموذج امتحان الصف الأول الإعدادي





رابط تحميل نموذج امتحان الصف الأول الإعدادي

يمكن لطلاب المرحلة الإعدادية الحصول على نماذج محاكية تماما للامتحانات النهائية عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي من خلال هذا الرابط ( من هنا )، وذلك ضمن خطة الوزارة لاستمرار العملية التعليمية في ظل الأوضاع الراهنة من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خاصة مع إطلاق المنصات الإلكتروني التي بها شرح تفصيلي للمناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية يمكن للطلاب من خلال الحصول على المعلومات الدراسية المرغوب فيها بسهولة ويسر.





مواعيد إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موعد إجراء الامتحانات من خلال مؤتمرا صحفيا حيث أكدت أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستجرى بنظام اللجان الامتحانية المدرسية من خلال ورقة امتحانية وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي خطر انتشار فيروس كورونا حيث تكون امتحانات الصف لجميع المواد الدراسية في يوما واحد فقط وتبدأ الامتحانات يوم 28 فبراير الجاري للصف الرابع الابتدائي و يوم 29 فبراير للصف الخامس الابتدائي و يوم 1 مارس للصف السادس الابتدائي و يوم 2 مارس للصف الأول الإعدادي ويوم 3 مارس للصف الثاني الإعدادي.





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ضوابط اجتياز امتحانات الفصل الدراسي الأول

يبحث الطلاب عن نموذج امتحان الصف الأول الإعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم لقياس مدى استيعابهم للمناهج الدراسية حيث وضعت وزارة التربية والتعليم شرطا أساسيا للنجاح في امتحانات الفصل الدراسي الثاني التقديم لامتحان تكميلي إذا لم يجتاز الطالب الامتحانات بنسبة 50 % والحصول على 25% في مادة أو أكثر وذلك ضمن ضوابط النجاح و الرسوب في الامتحانات التي تقيم الطالب في الفصل الدراسي الأول وتعتبر هي المقياس للصعود إلى الصف التالي ولا يعتبر الطالب ناجحاً في الترم الأول إلا بها.

حرصا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مستقبل الطلاب أتاحتعبر موقع الوزارة الرسمي كنماذج استرشادية الامتحانات النهائية ليستطيع الطلاب قياس مدى استيعاب وفهم المناهج الدراسية لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط تحميل نماذج الامتحانات الاسترشادية و كيفية تحميلها.