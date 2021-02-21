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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أطلقت على الشوارع أسماء عائلتها».. إقالة مديرة تنظيم كفر شكر

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:45 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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أقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، "م. م" مدير التنظيم بمجلس مدينة ومركز كفر شكر من منصبها، وتم إحالتها للتحقيق بالنيابة الإدارية على خلفية أزمة تسمية عدة شوارع بالمينة بأسماء زوجها وأشقائه ووالده والتي تسببت في أزمة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وبين أهالي المدينة.

وقال المحافظ، إن القرار جاء بعد التحقيقات التي شهدها الديوان العام للمحافظة في الواقعة بناء على مذكرة رئيس مدينة كفر شكر اللواء هشام رفعت بورود شكاوي بوجود تسمية لبعض شوارع المدينة في المخطط الجديد بأسماء زوج وأقارب مدير التنظيم مما أثار أزمة كبيرة.

كانت مديرة التنظيم بمركز ومدينة كفر شكر، نفت الاتهامات الموجهة لها وقالت في بيان لها إن ما يحدث تربص بها وأزمة مفتعلة للتشهير بها لوجود خلافات بينها وبين صاحب طلب تغيير اسم مدينة كفر شكر لاسمه أسوة بإطلاقها أسماء أقاربها على شوارع المدينة.

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