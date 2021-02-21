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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«القوباء» أبرزها.. 4 أمراض جلدية يجب عليك معرفتها

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:03 م
أمراض جلدية
أمراض جلدية
إسلام جمال
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هناك الكثير من الأمراض الجلدية التى تؤثر على جسم الإنسان يجب معرفة أعراضها للانتباه لها، وفقا لم وقع "everydayhealth" الطبى، وهى ما تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

«السعفة»
السعفة يمكن أن تسبب طفحًا جلديًا على شكل حلقة يكون أحمر اللون ومثيرًا للحكة، وفقًا لـ "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية".

تظهر الأعراض، التي تشمل الجلد المتهيج والأحمر والمتشقق المصحوب أحيانًا بتساقط الشعر، عادةً بين 4 و14 يومًا بعد ملامسة الفطريات.

«الأكزيما»
الأكزيما، المعروفة أيضًا باسم التهاب الجلد، هي حالة جلدية مزمنة تصيب 10 إلى 20 بالمائة من الأطفال في البلدان المتقدمة حول العالم.

تسبب الإكزيما جلدًا جافًا ومثيرًا للحكة مع ظهور بقع حمراء متقشرة وبثور ممتلئة بالسوائل في بعض الأحيان، حيث تظهر المشكلات عادةً على اليدين أو أجزاء من القدم.

«القوباء»
القوباء هي عدوى بكتيرية تسبب عادة بثور كبيرة أو تقرحات متقشرة، حيث تعتبر القوباء شائعة بين الأطفال وغالبًا ما تظهر حول الفم والأنف أو على الذراعين والساقين.

يتم علاج القوباء باستخدام كريم أو غسول من المضادات الحيوية، أو في الحالات الشديدة، باستخدام دورة من المضادات الحيوية عن طريق الفم.

«التقرن السفعى»
التقران السفعي هو نوع من تغيرات الجلد محتملة التسرطن المرتبطة بالتعرض للشمس، فهو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لرؤية طبيب الأمراض الجلدية.

وتكون آفات التقرن السفعي مسطحة ومتقشرة وخشنة أحيانًا وتظهر في أماكن معرضة كثيرًا للشمس مثل الوجه والشفتين.

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