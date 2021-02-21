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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021 للصف الأول الثانوي

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:35 م
امتحانات
امتحانات
نعمات مدحت
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تصدر رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021 للصف الأول الثانوي، محركات البحث الشهيرة، ومنصات التواصل الاجتماعي، خلال هذه الفترة، وخاصة مع قرب موعد امتحانات الصف الأول الثاني، وسنوات النقل، حيث تم باب التسجيل يوم 15 ديسمبر الماضي 2020، وذلم بهدف تدريب الطلاب على اجتياز الامتحانات التجريبية الإلكترونية.

رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021 للصف الأول الثانوي

"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني.

ويستطيع الطلاب الدخول عبر الرابط الآتي للتسجيل في الامتحانات وهو: moe-register.emis.gov.eg ، وقبل الدخول على الرابط ينبغي ضرورة أن يكون للطالب بريد إلكتروني مدرسي موحد خاص به حتى يتمكن من ملئ الإستمارة وطباعتها.

وبعد دخول البريد الإلكتروني المدرسي الموحد، يقوم الطالب بإدخال كافة البيانات الرسمية المتعلقة به من الاسم رباعي، اسم المدرسة، الرقم السري، والباسورد الخاص به، والمحافظة، ومديرية التعليم التابع لها، وتاريخ الميلاد ورقم التليفون والنوع  ووظيفة ولي الأمر والشعبة سواء أكان شعبة أدبي أو شعبة علمي علوم أو شعبة علمي رياضة.

موعد امتحان الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم، في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، الخميس الماضي، عن  موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي، التي من المقرر أن تبدأ يوم السبت القادم الموافق 27 من فبراير الجاري وتستمر حتى يوم 11 من مارس المقبل.

وأوضحت الوزارة شكل الامتحان وآلياته، حيث قررت عقد الامتحانات بشكل إلكتروني كامل داخل  اللجان المدسية، تجنبا للازدحام والتكدس مخافة انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال جهاز التابلت التي قام الطلاب باستلامه، كما ناشدت الوزارة الطلاب بالذهاب إلى المدارس لاستلام الشريحة الخاصة بهم.

خطوات تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الاول الثانوي 2021

شكل امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

حددت وزارة التربية والتعليم الشكل النهائي لامتحانات الصف الأول الثانوي، بعد تعدد الآراء حوله، وتخفيض عدد الأسئلة بعد أن وصلت لـ 30 سؤلا، حيث قررت أن تتتراوح الأسئلة بين المواد من 15 سؤالا إلى 20 سؤالا في مختلف المواد.

وبعد نشر رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021 للصف الأول الثانوي، تتضمن المواد وأسئلتها للقسمين الأدبي والعلمي، الآتي: اللغه الثانية (فرنساوي،إيطالي،ألماني،أسباني) أصبحت 15 سؤالا، وأما مادة الكيمياء: 10 أسئلة، والأحياء 10 أسئلة، ومادة الفيزياء 10 أسئلة، بينما استقر عدد الأسئلة في مادة الرياضيات 20 سؤالا، والفلسفة  للقسم الأدبي 10 أسئلة، والجغرافيا 10 أسئلة، وأخيرًا مادة التاريخ 10 أسئلة.

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