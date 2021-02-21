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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عاطل ادعى قدرته توظيف الشباب بالجهات الحكومية في كفر الزيات

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:08 م
ضبط عاطل
ضبط عاطل
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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ورد بلاغ للجهات الأمنية من عامل، مقيم بمحافظة الغربية، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم توفير فرص عمل له بمحافظة الإسكندرية دون الوفاء بذلك.

بالفحص تبين صحة الواقعة وأن عاطلا، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، يقوم بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على إلحاقهم بوظائف خلافًا للحقيقة، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي زاعمًا مقدرته على تعيينه بإحدى الوظائف، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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