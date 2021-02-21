مأمورية من «الأحوال المدنية» لتجديد بطاقة لمريض في حلوان

استجاب قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، لالتماس أحد المواطنين مصاب بشلل نصفي، لمساعدته في تجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة به.وعلى الفور تم إيفاد مأمورية خارجية تابعة للقطاع لمحل إقامة المواطن المذكور بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة، وتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة به وتسليمها له بالمجان.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة الحالات المرضية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.