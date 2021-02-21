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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

خبير فرنسي يدعو للحد من حركة تنقل المواطنين منعا لانتشار العدوى

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:15 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
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دعا "فيليب أمويل" أستاذ الصحة العامة في مستشفى جامعة "ليل" بشمال فرنسا ومدير مؤسسة الزهايمر، إلى الحد من حركة التنقل للمواطنين في عطلات نهاية الأسبوع في إقليم جبال الألب البحرية التابع لمنطقة بروفنس ألب كوت دازور بفرنسا؛ وذلك كخطوة أولى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وناشد "أمويل" حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد السلطات الفرنسية إلى الاهتمام الوثيق بتحركات المواطنين المرتبطة بالعطلة؛ موضحا أن معدل الإصابة بالجائحة في مدينة "نيس" بلغ 700 حالة إيجابية لكل 100 ألف شخص، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل الوطني.

وكان وزير الصحة الفرنسي "أوليفييه فيران" قد ألمح مؤخرا خلال زيارته إلى مدينة "نيس" بجنوب شرق البلاد إلى إمكانية فرض إغلاق شامل أو جزئي في المدينة الساحلية بسبب تدهور الوضع الوبائي بالمدينة.

يذكر أن الوضع الصحي في نيس يقلق الأطباء مع اكتظاظ المستشفيات وارتفاع عدد المرضى إلى خمسة آلاف مريض، وتعتبر فرنسا سادس دولة أوروبية من حيث عدد الإصابات وسابع دولة في العالم في عدد الوفيات بفيروس كورونا، وبعد ثلاثة أسابيع من اختيار الحكومة، الانتظار، بدل فرض الحجر الصحي، يرغب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منح نفسه المزيد من الوقت لرفع أو تشديد التدابير الوقائية.

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