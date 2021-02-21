بدء جلسة محاكمة 9 متهمين بخلية داعش عين شمس

بدأت منذ قليل الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة، اليوم الأحد، نظر محاكمة 9 متهمين، لاتهامهم بالانضمام وتأسيس خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة عين شمس والمعروفة بخلية داعش عين شمس.والمتهمون هم عبد الله محمد عنتر "هارب"، مؤسس التنظيم وهو المتهم الأول بامر الإحالة، يوسف العوضى، الحركى أبو البراء "محبوس"، مؤسس بالتنظيم، المتهم الثانى بأمر الإحالة، أحمد صابر السنهورى "محبوس"، محمود شكري "تدابير احترازية"، بكر محمد سعد "تدابير احترازية "، عبد الرحمن سلامة، اسم حركى عمر "هارب"، بهاء الشقنقيرى، اسم حركى أبو عبد الرحمن "هارب"، محمد مسعد سليمان "هارب"، أحمد محمد حسين "هارب".واسندت للمتهمين في القضية رقم رقمها 2609 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، أنه خلال الفترة من مطلع عام 2017، وحتى 27 مايو من عام 2017، أسس المتهمين الأول والثانى جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام وإنشاء خلايا عنقودية تتبع تنظم داعش الإرهابى.كما أسندت للمتهمين الاعتداء على الشرطة واستحالا دماء المسيحين وأموالهم وممتلكاتهم، ووجه للمتهمين من الـ 3 وحتى التاسع الانضمام لجماعة إرهابية وتلقى الأول والمتهم الثامن تدريبات عسكرية والتحقا بمعسكرات تدريبية تتبع لتظم داعش في دولة سوريا.ووجه للمتهمين من الثانى وحتى التاسع، جمع معلومات عن عدد من الضباط المتخصصين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة الإرهاب وإلحاق الأذى بهم، كما أنهم جهزوا لارتكاب جريمة إرهابية بأن جمعوا معلومات عن عدد من الضباط وأحد القساوسة ودار عبادة للمسيحيين تمهيدا لاستهدافهم.