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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مواعيد عمل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وتفاصيل تطبيق عمل توكيل

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:03 م
الشهر العقاري
الشهر العقاري
حسام محفوظ
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مواعيد عمل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، تبدأ المكاتب في المحافظات باستقبال المواطنين، من 9 صباحا إلى 4 مساءً، مع التشديد على عدم دخول أحد إلى مقرات بدون كمامة، كما تم تطبيق واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة ضد فيرس كورونا.

مواعيد عمل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق 

كما أن وزارة العدل في يناير من العام الماضي أصدرت قرار رقم 10654 لسنة 2019، بعمل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فترة إضافية ثانية مدتها ثلاث ساعات من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة السابعة والنصف مساءً.

تحميل تطبيق أرغب في عمل توكيل 

كما أطلقت الوزارة تطبيقا بعنوان "أرغب في عمل توكيل"، عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، إذ يستطيع المواطن الحصول على خدمات التطبيق المتاحة بتحميله من خلال المتجر الإلكتروني "Play store".

ويسمح التطبيق بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات.

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كما تبدأ المصلحة في تطبيق التسهيلات التي وضعتها وزارة العدل بعد تعديل قانون الشهر العقاري وإضافة المادة 35 مكرر للقانون، لتيسير إجراءات نقل ملكية العقارات للمواطنين بأحكام قضائية من المحاكم المدنية، فيما يخص دعاوى اثبات الملكية والصحة والنفاذ لعقود البيع اعتبار من 6 مارس المقبل.

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