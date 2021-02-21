وزارة التضامن الاجتماعى بطاقة الخدمات المتكاملة.. الاستعلام والتسجيل

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة موقع وزارة التضامن الاجتماعى للبحث عن بطاقة الخدمات المتكاملة والاستعلام والتسجيل، حيث تستمر عمليات البحث خلال هذه الفترة على بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة الذين يمثلون 5%.

وزارة التضامن الاجتماعى بطاقة الخدمات المتكاملة

"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة كيفية الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، حيث جاءت كالتالي:





تعتبر الخطوة الأولى للاستعلام عن البطاقة وموعد صدروها، الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي الإلكتروني من خلال الرابط التالي: www.moss.gov.eg ، حيث يقوم المواطن بعد ذلك باختيار الخدمة الخاصة بالاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة ويضغط عليها "خانة استعلام ذوي الاحتياجات الخاصة".





ويكتب الرقم القومي الخاص به، وإدخال جميع المعلومات والبيانات المتعلقة به والمطلوبة منه مثل: الاسم- رباعي رقم الهاتف المسجل باسمه في إحدى شركات الاتصال- العنوان كما هو موجود بالبطاقة القومية، ثم النقر على زر الاستعلام، وسيظر له كافة البيانات عبر الشاشة.





كيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الأمراض التي لو وجدت في الشخص من حقه الكارت، كما وضعت عدة ضوابط التي على أثرها يستطيع المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة استخراج بطاقة أو كارت الخدمات المتكاملة، وهذه الأمراض تتضمن : أن يكون المواطن الذي يريد استخراج مصابا بالشلل الرباعي، أو الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفليـ حسب حالته المرضية، أن يكون مصاب بمرض الجذام، أو بمرض طيف التوحد.





إضافة إلى الأشخاص ذوو القادمة، وأصحاب صغر أو كبر حجم الرأس، كما يحق للأشخاص المصابين بمتلازمة الداون، والمصابون بفقد السمع التام، وأيضًا فقد البصر، وأصحاب الإعاقات المتعددة، ومصابي ضمور في العضلات، والمواطنين المصابون بتيبس المفاصل في أطراف متعددة.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تقدمها دعما لهم، والتي تشتمل على صورة من بطاقة الرقم القومي شريطة إلا تكون منتهية الصلاحية، أي أن تكون سارية حتى وقت التقديم للحصول على الكارت.





ومن بين المستندات المطلوبة أيضا، ثلاثة صور شخصية للشخص الذي يرغب في استخراج الكارت من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأخيرًا إحضار كافة التقارير الطبية المتعلقة بحالة المواطن والتي توضح تفاصيل حالته المرضية مختومة بختم شعار الجمهورية.





مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

يتمتع كارت الخدمات المتكاملة بعدد من المميزات حيث يساعد المواطنين من ذوي الاحتياجات على الدعم والتسهيل والتيسير لعدد من الخدمات المختلفة والتي من أبرزها: الرعاية الصحية والتأهيلية، التعليم والعمل.

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وزارة التضامن الاجتماعى بطاقة الخدمات المتكاملة.. الاستعلام والتسجيل، كما يتيح لهم الإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة، إضافة إلى التمتع بالخصومات على وسائل النقل والمواصلات، وأيضا يقدم لهم عدد من مزايا في الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين.