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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تتضمن 14 عملا.. «سينرجي» تقدم باقة درامية منوعة في رمضان 2021

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:45 ص
شركة سينرجي للإنتاج
شركة سينرجي للإنتاج الفني
محمد قدري
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انتهت شركة "سينرجي" للإنتاج الفني، من خطتها الأخيرة للمشاركة في الموسم الرمضاني القادم من خلال 14 عملا دراميا بدأت الأطقم المختلفة تصويرها بمواقع التصوير المختلفة، ضمن معظم نجوم الصف الأول في الوسط الفني، لتمثل العمود الأساسي لمسلسلات رمضان 2021.

- مسلسلات رمضان 2021

قطع النجوم شوطا كبيرا في تصوير مسلسلات رمضان 2021، فقارب النجم الكبير يحيى الفخراني على الانتهاء من مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش" الذي يعود به لجمهوره بمشاركة أنوشكا وعدد كبير من النجوم الشباب، ويتواجد النجم كريم عبد العزيز، والنجم أحمد مكي في ملحمة وطنية من خلال "الاختيار 2" وقطع الثنائي شوطا كبيرا في التصوير، بينما يتبقى للنجم أحمد عز والنجمة هند صبري مشاهد معدودة للانتهاء تماما من مسلسلهما الجديد "هجمة مرتدة"، من ملفات المخابرات العامة المصرية الحديثة.

وانتهى النجم طارق لطفي تماما من تصوير مسلسله الجديد "القاهرة كابول" مع الفنان خالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب، بينما يواصل النجم محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد "موسى" بالحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وقطع الفنان عمرو يوسف شوطا كبيرا في مسلسله الجديد "الملك أحمس" بديكورات القصر الفرعوني الضخم.

بينما يصور الفنان يوسف الشريف مسلسله الجديد "كوفيد 25" بديكورات المجمع الطبي الجديد، ويصور النجمان أحمد السقا وأمير كرارة المسلسل الجديد "نسل الأغراب" بمدينة الإنتاج الإعلامي من خلال خطة محكمة وضعها المخرج محمد سامي، بينما يدخل الفنان محمد إمام تجربته الجديد "النمر" مع كوكبة من النجوم.

ويتواجد الثنائي ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضي على رأس أبطال مسلسل "اللي مالوش كبير" وقطع الطاقم جزءًا كبيرا من التصوير حتى الآن، وتدخل النجمة دنيا سمير غانم تجربتها الجديد "المدينة" خلال الساعات القادمة للمشاركة في الموسم الجديد من خلال 15 حلقة، ويتواجد أيضا الفنان الكوميدي علي ربيع في الموسم نفسه بمسلسل كوميدي من 15 حلقة باسم "الأب المثالي"، يبدأ تصوير مشاهده الأولى خلال الساعات القادمة، وانتهى الفنان هاني سلامة من جزء كبير من مسلسله الجديد "بين السما والأرض" المكون من 15 حلقة بمشاركة درة، ويواصل الفنان ياسر جلال ونور تصوير المشاهد الداخلية من مسلسلهما الجديد "ضل راجل".

وتقدم قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باقة متنوعة من الأعمال الدرامية، التي تنتجها مجموعة من شركات الإنتاج التي دخلت في شراكات معها خلال الفترة الماضية، للسماح للجمهور بمشاهدة أكبر باقة منوعة من الأعمال.

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