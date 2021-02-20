الرئيس الكاميروني يلتقي مبعوثي غينيا الاستوائية وتشاد لبحث التعاون

التقى الرئيس الكاميروني بول بيا، اليوم السبت، بالقصر الرئاسي، وزير الدولة بغينيا الاستوائية بالتاسار إنجونجا إدجوو المسئول عن ملف التكامل الإقليمي ووزير البنية التحتية والنقل التشادي أحمد أبكر آجيد، كل على حدة، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.وبحسب بيان للرئاسة الكاميرونية، يأتي اللقاء في إطار حرص رؤساء البلدان الأفريقية الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا على تبادل الآراء والمشورة مع الرئيس الكاميروني بوصفه الرئيس الحالي للمجموعة نظرا لتعذر عقد لقاءات بين الدول الأعضاء بسبب جائحة كورونا.ووفقا لمبعوث غينيا الأستوائية، تناول اللقاء مع الرئيس الكاميروني سبل تعزيز التعاون الثنائي علاوة على القضايا الصحية والاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.من جهته صرح الوزير التشادي أحمد أبكر أجيد - عقب لقائه مع الرئيس الكاميروني - بأنه يحمل رسالة من الرئيس التشادي إدريس ديبى لنظيره الكاميروني بول بيا، حول عمق العلاقات الأخوية بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب.