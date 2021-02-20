رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الكاميروني يلتقي مبعوثي غينيا الاستوائية وتشاد لبحث التعاون

السبت 20/فبراير/2021 - 11:17 م
الرئيس الكاميروني
الرئيس الكاميروني بول بيا
أ ش أ
طباعة
التقى الرئيس الكاميروني بول بيا، اليوم السبت، بالقصر الرئاسي، وزير الدولة بغينيا الاستوائية بالتاسار إنجونجا إدجوو المسئول عن ملف التكامل الإقليمي ووزير البنية التحتية والنقل التشادي أحمد أبكر آجيد، كل على حدة، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وبحسب بيان للرئاسة الكاميرونية، يأتي اللقاء في إطار حرص رؤساء البلدان الأفريقية الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا على تبادل الآراء والمشورة مع الرئيس الكاميروني بوصفه الرئيس الحالي للمجموعة نظرا لتعذر عقد لقاءات بين الدول الأعضاء بسبب جائحة كورونا.

ووفقا لمبعوث غينيا الأستوائية، تناول اللقاء مع الرئيس الكاميروني سبل تعزيز التعاون الثنائي علاوة على القضايا الصحية والاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

من جهته صرح الوزير التشادي أحمد أبكر أجيد - عقب لقائه مع الرئيس الكاميروني - بأنه يحمل رسالة من الرئيس التشادي إدريس ديبى لنظيره الكاميروني بول بيا، حول عمق العلاقات الأخوية بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب.

موضوعات متعلقة

خطوات الحصول على تعويضات عمال الحديد والصلب

الباز يكشف: هكذا استفاد المواطن من الإصلاح الاقتصادي

عدد أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

الأعلى للجامعات: مد العام الدراسي 3 أسابيع.. واستكماله بالنظام «الهجين»

الصور

image description

غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

الأكثر قراءة

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

وزير التعليم: «مناهج 4 ابتدائي هتكون مفاجأة للمصريين»

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مبنى التوحيد والنور بالتجمع الخامس

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

دراسة جديدة تنفى رفع نوبات الربو فرص الإصابة بكورونا

تردد قناة إم بي سي بوليود

وفاة النحات الإيطالي صاحب تمثال الثور البرونزي رمز وول ستريت بنيويورك

«طواف الإمارات» ينطلق بمشاركة 140 دراجًا يمثلون 20 فريقًا عالميًا غدًا

أيام زمان

لماذا رفضت ابنة أسمهان ظهور والدتها على الشاشة؟

أحس أنه «ثور».. حكاية موقف جعل مصطفى محمود يترك مهنة الطب

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

«ثورة حواء».. ديوان جديد لـ شعبان عبدالجيد

«نوار» يفتتح معرض «ثلاثية نحت» بمشاركة 93 عملًا فنيًا فى «ضى» (صور)

جابر عصفور: «المجال العام» فى مصر أكثر انفتاحًا الآن (حوار)

مجدي أحمد علي: تعاون مع أنس الوجود لإخراج عمل سينمائي من كتابات صبري موسى