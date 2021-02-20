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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ما هي خدمات الشهر العقاري الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها؟

السبت 20/فبراير/2021 - 03:20 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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يستعرض التقرير التالي خدمات الشهر العقاري الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها التي حظيت على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة ضمن خطة الحكومة بتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين لتوفير الوقت والجهد خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يجبر المواطنين على التباعد الاجتماعي.

ما هي خدمات الشهر العقاري الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها؟


يمكن حاليا للمواطنين الراغبين في الحصول على خدمات الشهر العقاري استخدام بوابة الحكومة المصرية من خلال هذا الرابط ( من هنا )، حيث اتبعت وزارتي العدل والتخطيط بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-Finance نظاما جديدا يتيح إجراء خدمات التوثيق بالشهر العقاري ودفع رسوم الخدمات عن طريق وسائل الدفع الالكتروني خاصة مع الأوضاع الراهنة للبلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يجتاح العالم في موجته الثانية ويدمر أجهزة الجسم عقب مهاجمة الخلايا المناعية.

خطوات التوثيق الالكتروني بالشهر العقاري

يستطيع المواطنين استخدام خدمات الشهر العقاري إلكترونيا عبر بوابة الحكومة المصرية بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية من خلال هذا الرابط ( من هنا )

الضغط على أيقونة خدمات الشهر العقاري

اختيار نوع الخدمة المطلوبة من القائمة الرئيسية ( توثيق، توكيلات، استخراج مستندات، ..)

ملء البيانات المطلوبة كاملة من واقع المستندات الرسمية سواء بطاقة الرقم القومي أو عقود الملكية

تحديد وسيلة توصيل الأوراق الخاصة بالخدمة المرغوب فيها بريد إلكتروني أو أقرب مكتب شهر عقاري 

تحديد وسيلة دفع رسوم الخدمة المطلوبة 

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تعرف على قيمة رسوم توثيق العقارات والأراضي 

يتسأل الكثير من المواطنين عن خدمات الشهر العقاري الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها وما قيمة الرسوم في حالة توثيق العقارات والأراضي؟ .. وفقا للقانون الجديد فإن رسوم العقارات المبنية و الأراضي الفضاء فإن رسوم قطعة الأرض 100 م 500 جنيه شاملة الرسوم و قطعة الأرض 125 م رسومها 1000 جنيه وقطعة الأرض التي مساحتها 200 م رسومها 1750 جنيه، أما قطعة الأرض الزراعية المكونة من 5 أفدنة فإن قيمة رسوم تسجيلها 150 جنيها قطعة الأرض التي مساحتها 10 أفدنة فأن رسوم توثيقها 1000 جنيه .

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