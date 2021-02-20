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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصر تدعو الأطراف الصومالية للتوصل لحل توافقي

السبت 20/فبراير/2021 - 12:50 م
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
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تتابع جمهورية مصر العربية، عن كثب وبمزيد من الاهتمام، التطورات السياسية التي تشهدها جمهورية الصومال الشقيقة مؤخرًا، والمنحى الذي اتخذته تلك التطورات من اندلاع أعمال العنف بالعاصمة مقديشو خلال اليومين الماضيين.
 
وإذ تؤكد جمهورية مصر العربية دعوتها جميع الأطراف على الساحة السياسية في الصومال للعمل المشترك لمعالجة أسباب الأزمة الحالية والتوصل إلى حل توافقي بشأنها، فإنها تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار، والعمل على عقد انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب وقت يتوافق عليه الصوماليون أنفسهم.
 
كما تؤكد مصر كذلك دعمها ومساندتها كافة الجهود السياسية الهادفة إلى حلحلة الوضع السياسي الحالي بما يحقق آمال الشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والتنمية والقضاء على خطر الإرهاب، وتدعو جميع الشركاء إلى تقديم الدعم والمساندة لجمهورية الصومال الشقيقة لتجاوز الأوضاع الحالية وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

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