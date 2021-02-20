ضبط متهم بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمنيا

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنيا وله محل إقامة آخر بمحافظة الجيزة ) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية المختلفة من المواطنين بنطاق محافظة المنيا بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى ( 8 مليون و600 ألف ريال سعودى، 65 ألف درهم إماراتى ).تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.