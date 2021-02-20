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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

استعلام كود الطالب 2021 | رابط الاستعلام عبر موقع وزارة التربية والتعليم

السبت 20/فبراير/2021 - 10:28 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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تصدر استعلام كود الطالب 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، وذلك مع اقتراب موعد الامتحانات وحاجة الطلاب بتسجيل بيانات الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على الكود و رابط وخطوات موقع الحصول عليه.

استعلام كود الطالب 2021 


يمكن لطلاب المدارس الحصول على الكود التعريفي المؤهل عن طريق تسجيل الرقم القومي الخاص به عقب تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا ) وذلك ليتمكنوا من الدخول عبر المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا للطلاب لمراجعة دروسهم و مناهجهم الدراسية وتسجيل بياناتهم في استمارة الامتحانات خاصة مع رفع الغياب من المدارس وجعل الحضور اختياريا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يدعو إلى التباعد الاجتماعي لتجنب للعدوى.


خطوات الحصول على كود الطالب التعريفي


يمكن للطلاب الحصول على الكود التعريفي لهم المؤهل للدخول عبر المنصات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من خلال هذا الرابط ( من هنا )

كتابة الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقم من واقع شهادة الميلاد الكمبيوتر

كتابة بيانات الطالب الراغب في الحصول على الكود التعريفي كاملة ( الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، المحافظة، ...)

الضغط على كلمة تسجيل الدخول للحصول على الكود التعريفي الخاص بالطالب صاحب البيانات المسجلة

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مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 


يبحث الطلاب عن كود الطالب 2021 | رابط الاستعلام عبر موقع وزارة التربية والتعليم وذلك لتسجيل بيانات استمارة الامتحانات خاصة مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2020 _ 2021 والتي تبدأ في 28 فبراير الجاري لطلاب الصف الرابع الابتدائي و تنتهى يوم 11 مارس المقبل على أن تجرى الامتحانات في يوم واحد فقط لكل مرحلة لتفادي خطر عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب ومن ثم أولياء أمورهم

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