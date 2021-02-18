الاستعلام عن كود الطالب 2021.. الرابط والخطوات
الخميس 18/فبراير/2021 - 02:45 م
الدستورطباعة
يبحث الكثير من أولياء أمور طلبة وطالبات الثانوية العامة والفنيين والتجاريين أيضًا عن رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021، ويأتي ذلك مع اقتراب الموعد المحدد لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، خاصة بعد انطلاق موقع إلكتروني يُمكّن كل طالب من التسجيل لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني عن طريق الإنترنت بعد الحصول على الكود الخاص به.
2 - ادخل الطالب الرقم القومى المكون من 14 رقم، والموجود فى شهادة الميلاد.
3 - يدون الطالب الاتي:-
- تاريخ الميلاد المدون فى بطاقة الرقم القومى.
- كتابة اسم المحافظة.
- النوع سواء ذكر أو أنثى.
4 - اضغط على زر تسجيل الدخول حتى يتمكن من الحصول على كود الطالب.
رابط الاستعلام عن كود الطالب 2021وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الحكومة، موقعا إلكترونيا يستطيع من خلاله الطلاب زيارة الموقع للحصول على الكود الخاص به، وذلك من خلال الرابط التالي:- (http:studea.emis.gov.eg).
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رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي ... اعرف التفاصيل
سر توقف تصوير برنامج رامز جلال 2021وقررت الحكومة المصرية بكافة أجهزتها المعنية بالتعليم العالي والفني أن يتم تسهيل جميع إجراءات الامتحانات بأن تكون إلكترونية، خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولتخفيف التكدس والازدحام في الشوارع.
استخراج كود الطالب 2021وننشر لكم في "الدستور" رابط استخراج كود الطالب بالرقم القومي 2021 من خلال الرابط التالي:- (http:studea.emis.gov.eg)، وذلك وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها، من خلال الخطوات التالية:
كيفية الحصول على كود الطالب 20211 - الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي (http:studea.emis.gov.eg).
2 - ادخل الطالب الرقم القومى المكون من 14 رقم، والموجود فى شهادة الميلاد.
3 - يدون الطالب الاتي:-
- تاريخ الميلاد المدون فى بطاقة الرقم القومى.
- كتابة اسم المحافظة.
- النوع سواء ذكر أو أنثى.
4 - اضغط على زر تسجيل الدخول حتى يتمكن من الحصول على كود الطالب.