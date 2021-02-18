رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الاستعلام عن كود الطالب 2021.. الرابط والخطوات

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:45 م
الاستعلام عن كود
الاستعلام عن كود الطالب
الدستور
طباعة
يبحث الكثير من أولياء أمور طلبة وطالبات الثانوية العامة والفنيين والتجاريين أيضًا عن رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021، ويأتي ذلك مع اقتراب الموعد المحدد لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، خاصة بعد انطلاق موقع إلكتروني يُمكّن كل طالب من التسجيل لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني عن طريق الإنترنت بعد الحصول على الكود الخاص به.

رابط الاستعلام عن كود الطالب 2021

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الحكومة، موقعا إلكترونيا يستطيع من خلاله الطلاب زيارة الموقع للحصول على الكود الخاص به، وذلك من خلال الرابط التالي:- (http:studea.emis.gov.eg).
قد يهمك أيضا:

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي ... اعرف التفاصيل

سر توقف تصوير برنامج رامز جلال 2021

وقررت الحكومة المصرية بكافة أجهزتها المعنية بالتعليم العالي والفني أن يتم تسهيل جميع إجراءات الامتحانات بأن تكون إلكترونية، خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولتخفيف التكدس والازدحام في الشوارع.

استخراج كود الطالب 2021

وننشر لكم في "الدستور" رابط استخراج كود الطالب بالرقم القومي 2021 من خلال الرابط التالي:- (http:studea.emis.gov.eg)، وذلك وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها، من خلال الخطوات التالية:

كيفية الحصول على كود الطالب 2021

1 - الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي (http:studea.emis.gov.eg).
2 - ادخل الطالب الرقم القومى المكون من 14 رقم، والموجود فى شهادة الميلاد.
3 - يدون الطالب الاتي:-
- تاريخ الميلاد المدون فى بطاقة الرقم القومى.
- كتابة اسم المحافظة.
- النوع سواء ذكر أو أنثى.
4 - اضغط على زر تسجيل الدخول حتى يتمكن من الحصول على كود الطالب.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أبرز تصريحات الفنانة رجاء حسين في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

علاج النقرس.. أمل جديد للتخلص من مضاعفات كورونا

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

الصور

image description

تسليم أجهزة التابلت لمسئولي وحدة المتغيرات المكانية في أسيوط

image description

بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

image description

جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

image description

حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

الأكثر قراءة

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

السيسي لـ الدبيبة: سنقدم خبراتنا لليبيا للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

أقدم حمض نووي في العالم مصدره فيلة ماموث في سيبيريا

الاتحاد الإفريقي يناقش أهمية التغذية المدرسية قبل الاحتفال القاري

أسهل الطرق للاستفادة من تسجيل إحلال السيارات الملاكي لعام 2021.. إليك الرابط والخطوات

تعرف على مواعيد قطارات طنطا القاهرة اليوم الخميس 18 فبراير 2021

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
المزيد

الثقافة

السبت.. نادي سينما الكارتون المصري بالهناجر

وداعًا «الدرعمى المتمرد».. المثقفون ينعون فتحي عبدالله

«صبري موسى تفرد إبداعي وتميز إنساني».. ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى

التنسيق الحضاري يعقد محاضرة «مجاورة الـ15 دقيقة» عبر زووم