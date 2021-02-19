بالمستندات.. «التنظيم والإدارة» يعلن تفاصيل حركة التسويات الجديدة

اعتمد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، دفعة جديدة من حركة تسويات موظفى الدولة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، مطلع العام الحالى 2021، شملت 1139 موظفا على مستوى 32 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وفقًا لضوابط قانون الخدمة المدنية.وتركز العدد الأكبر من الموظفين أصحاب التسويات بمستشفى جامعة المنصورة بـ332 موظفا، يليها جامعة المنيا 221 موظفا، ثم مديرية التنظيم والإدارة بالدقهلية 152 موظفا، وديوان عام محافظة المنوفية 110، ومديرية التضامن الإجتماعى بالغربية 89 موظفا، وديوان عام محافظة سوهاج 69 موظفا.فيما بلغ عدد الحاصلين على التسويات بمستشفيات الصحة النفسية 30 موظفا، وجامعة المنيا 32 موظفا، ومديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية 36 موظفا، وديوان عام محافظة الوادى الجديد 13 موظفا، ومديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا 5 موظفين.