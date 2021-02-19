«التعليم»: توفير نماذج استرشادية لامتحان الشهادة الإعدادية المجمع

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، عن أن امتحانات صفوف النقل ستكون دون أعمال السنة.وقال حجازي- خلال تصريحات صحفية- إنه سيتم إتاحة نماذج استرشادية للامتحان المجمع لطلاب الشهادة الإعدادية قريبا، لتدريب الطلاب عليها قبل الامتحان المقرر عقده يوم 7 مارس.وأكد نائب الوزير أنه سيتم رفع النماذج الاسترشادية، يوم الإثنين المقبل على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن أنه سيتم عقد امتحان مجمع متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية، اجتيازه شرط دخول امتحان الفصل الدراسي الثاني.